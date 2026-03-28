Димарко обясни спорния клип: Уважавам Босна, но беше неуважително да бъда заснет в тази ситуация

Бранителят на Италия Федерико Димарко даде специална пресконференция след шума около видеото, в което той и други играчи на “Скуадра адзура” изразяват радостта си след победата над Босна и Херцеговина над Уелс. Това бе възприето като проява не неуважение към босненците, които бяха в ролята на аутсайдер в двубоя срещу “драконите”, но във вторник именно те ще приемат Италия в Зеница във финалния плейоф за класиране на Световното първенство. Димарко заяви, че не е проявил неуважение към босненците, а се е зарадвал на това, че бившият му съотборник Един Джеко се е класирал на финала. Според него неуважително е това, че е бил заснет в тази ситуация и това видео е било публикувано.

“Тук съм, защото след мача срещу Северна Ирландия се оказах главния герой в един инцидент. Уважавам всеки клуб и всяка държава. Това бе инстинктивна реакция. Просто гледах изпълнението на дузпите със съотборниците си. Джеко също играе за Босна. Играх с него две години и му писах. Той ми отговори и съм щастлив да го видя на финала.

Уважавам Босна и босненския народ. Беше казано, че съм бил арогантен. Каква арогантност, след като не сме били на световно първенство от 2014 година? Как бих могъл да бъда арогантен? Смятам, че беше неуважително да бъда заснет в този контекст - в ситуация, в която присъстват приятели и семейства с деца”, заяви Димарко.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

