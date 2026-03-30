Капело: Възможно ли е да се провалим? Не, трябва да отидем на Мондиала

Легендарният бивш наставник Фабио Капело сподели своето виждане за националния тим на Италия в навечерието на мача с Босна и Херцеговина за класиране на Мондиал’26. Във вторник вечер “адзурите” гостуват в Зеница в двубой, в който трябва да спечелят, за да пътуват отвъд Океана. Ако се провалят, четирикратните шампиони ще пропуснат трети пореден световен шампионат.

Италианците стигнаха до този финал в плейофите след успех с 2:0 над Северна Ирландия в полуфинален мач, игран в Бергамо.

Ето какво заяви Капело пред “Гадзета дело спорт”:

Кои са най-добрите и най-лошите неща, които видяхте в полуфинала?

Започвайки от най-лошите, бих казал обичайните дефекти, които често срещаме в италианския футбол: странични пасове, бавно темпо, по-малко игра по вертикала, липса на характер и по-малко от нужното притежание на топката. Що се отнася до положителните аспекти, реакцията беше важна и ми хареса включването на Пио Еспозито, който донесе известен баланс. В атака и тримата са добри, но Ретеги и Кийн са малко прекалено сходни. Пио, от друга страна, особено във важните моменти, има онази сила и игра с глава, които могат да станат фундаментални, както и отличен поглед върху играта.



Значи, при равни условия, бихте ли пуснали Пио Еспозито като титуляр срещу Босна?

Ще трябва да видим какъв ще е планът на Гатузо за подреди мача. Оттам ще се разбере дали е по-добре да го включи от началото, или в хода на играта. Ретеги не е играл от няколко седмици, а арабският ритъм е нещо съвсем различно от нашия. Понякога липсата на игрова практика си казва думата.

Изглежда, че тази група е искрено привързана към Гатузо. Тези неща наистина ли помагат, когато се излезе на терена?

Да имаш човек, който ти помага, дава ти увереност, който в трудни моменти вижда необходимостта да говори с теб и да бъде до теб, който казва неща, които опитът му позволява да каже, със сигурност е много важно. Гатузо има такова футболно минало, че може да комуникира със своите играчи и чрез примери, чрез спомени... Играчите живеят с футбола, гледат мачове, знаят какво се е случило, така че вярвам, че този аспект наистина може да бъде един от ключовите.

От технико-тактическа гледна точка има ли нещо, за което тимът Италия трябва да бъде особен внимателен?

Притесняват ме корнерите и свободните удари – как ще успеем да се защитаваме в наказателното поле. Имаме много добри защитници с топка в крака, но те са по-малко надарени в персоналната защита. Босна много разчита на това, точно в четвъртък вечерта Джеко успя по този начин да надскочи силни в играта с глава играчи като тези на Уелс. Ще се изправим срещу национален отбор, който има качества и характер, като се започне от онова 18-годишно момче, което изпълни последната дузпа - Алайбегович.

Сред „адзурите“ кой може да бъде играчът на мача?

Нито един играч, а цяла линия. И както винаги, двигателят и идеите идват от халфовата линия.

Възможно ли е да си представим, че този финал ще завърши зле?

Не, трябва да отидем на Световното първенство. Италианците винаги са се вълнували от големите събития, затова сега всички гледаме Формула 1 и тенис. Италия отсъства от най-голямото футболно събитие от 12 години. Причината, поради която се усеща известно отчуждение около националния отбор, е именно тази.

Капело за победата на Италия: Виках като полудял от дивана