Полша иска да счупи прокобата от 96 години без победа в Швеция

Полша влиза във финала на плейофите за Световното първенство срещу Швеция във вторник, опитвайки се да сложи край на серия без победа на шведска земя, която продължава близо век. Мачът в разпродадената „Строубъри Арена“ в Стокхолм е сблъсък, в който победителят ще се класира на финалите на Мондиал 2026 в Северна Америка, а за Полша той предлага шанс да сложи край на мрачна поредица от резултати, след като не е печелила в Швеция от победата с 3:0 в Стокхолм в приятелски мач през 1930 г. Оттогава Полша е претърпяла осем загуби и две равенства при гостуванията си в скандинавската държава.

„Зависи дали ще погледнем статистиката“, каза треньорът на Полша Ян Урбан пред репортери по-рано през седмицата, когато беше попитан дали серията без победа ще се отрази на мача във вторник.

„Очевидно са минали почти 100 години, откакто спечелихме мач в Швеция. Това ще бъде съвсем различна среща.“

Докато Швеция има историческо предимство, Полша може да черпи увереност от по-скорошни събития. Двете нации се срещнаха в плейофите за Световното първенство през 2022 г., като Полша спечели победа с 2:0 у дома в Хожув, за да си осигури място в Катар.

„На хартия Швеция е най-силният отбор в тази група“, каза Урбан пред репортери в понеделник. „Отборът на Потър потвърди качествата си срещу Украйна, но остават много неизвестни. Все още не знаем как ще се държат в по-труден сценарий - например, ако изостават в резултата.“

Мачът може да отбележи края на една ера за опитното ядро ​​на Полша. 37-годишният капитан Роберт Левандовски посочи, че наближава „последния етап от кариерата си“, докато 31-годишният полузащитник Пьотр Зелински остава ключова фигура.

„Не се страхувам да прекратя кариерата си, защото започвам да се подготвям за това, да подготвям неща, които мога да правя след футбола“, каза Левандовски преди време. „Знам, че това е много важна част от живота ми, но не е всичко.“

„Световното първенство е най-важният турнир в кариерата на всеки футболист. Утре ще играем решителен мач, за да сбъднем мечтите си и да напишем история“, каза крилото Якуб Камински.

