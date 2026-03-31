24 години по-късно: Турция стигна до мечтания Мондиал

Отборът на Турция се класира за третото си световно първенство в историята, след като успя да сломи Косово с 1:0 като гост във финала от поток “С” на плейофите в европейската зона. Гол на Керем Актюркоглу в 53-атата минута реши изхода на двубоя в Прищина.

На Мондиала турците ще са в група “D” с тимовете на САЩ, Парагвай и Австралия.

За последни комшиите бяха на най-голямата международна сцена през 2002 година в Япония и Южна Корея, когато изумиха света, завършвайки на трето място.

Срещу Косово футболистите на Винченцо Монтела надделяха най-вече с по-големия си опит. През първото полувреме вратарят Угурджан Чакър направи блестящо спасяване на удар на Фисник Аснали, след което топката срещна напречната греда, а при добавката Ведат Муричи не успя да насочи топката в мрежата. После домакините имаха и други шансове, но в крайна сметка турците стигнаха до своето.

Те нанесоха своя удар осем минути след началото на второто полувреме, когато след пробив на Кенан Йълдъз топката стигна до Оркан Кьокчу, който засече, а по пътя към мрежата се появи и Актюркоглу, на чието име беше записано попадението. При тази ситуация защитникът на ЦСКА Лумбард Делова имаше нещастието да покрие засадата.

