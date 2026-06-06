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VNL: България 0:0 Бразилия! Следете мача ТУК!

  • 6 юни 2026 | 14:49
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Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес третия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Марчело Абонданца ще играят срещу домакините от Бразилия в среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара.

Двубоят е тази вечер от 17,00 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

България с 5 места напред в ранглистата след разгрома над Доминикана
България с 5 места напред в ранглистата след разгрома над Доминикана

Българските "лъвици" стартираха турнира със загуба от олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 гейма. Късно снощи, обаче, българските момичета постигнаха страхотна първа победа срещу Доминиканската република с 3:0.

България със страхотна първа победа в Лигата на нациите
България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

От друга страна Бразилия записа две победи с по 3:1 гейма до момента - срещу Нидерландия и доминиканките.

Доминиканската република със загуба от Бразилия преди мача с България
Доминиканската република със загуба от Бразилия преди мача с България

БЪЛГАРИЯ - БРАЗИЛИЯ 0:0

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