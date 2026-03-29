Политано: За някои от нас това е последна възможност да играем на мондиал

Матео Политано настоява, че Италия заслужава да се класира за Световното първенство, но подчерта, че той и съотборниците му първо трябва да докажат стойността си на терена. Крилото на Наполи призова привържениците да подкрепят националния тим в последното предизвикателство срещу Босна и Херцеговина във вторник вечер.

Италия е най-високо класираната нация в света, която все още не си е осигурила място на Мондиала. „Скуадра адзура“ завърши на второ място в квалификационната си група след Норвегия, което я изпрати на плейофи за трети пореден турнирен цикъл.

В първия бараж Италия победи Северна Ирландия с 2:0 в Бергамо, за да се класира за финалния плейоф във вторник срещу Босна и Херцеговина. Босненците, от своя страна, елиминираха Уелс след изпълнение на дузпи в Кардиф в четвъртък вечер. Решаващият сблъсък ще се играе в Зеница във вторник от 21:45 ч. българско време.

„Момчетата са концентрирани, щастливи сме след постигането на тази първа цел. Сега имаме няколко дни да възстановим силите си и да се подготвим по най-добрия начин за тази битка“, заяви Политано в интервю за Vivo Azzurro TV.

Италианците изглеждаха леко нервни през първото полувреме срещу Северна Ирландия в четвъртък, но напрежението сякаш спадна веднага щом ударът на Сандро Тонали през втората част се озова в мрежата.

„Беше изключително важно да се освободим от тежестта, която носехме по време на този мач - каза крилото на Наполи. - Имаше страх и видяхме някои призраци през първото полувреме. Но след като вкарахме, пречупихме мача и го направихме по правилния начин.“

Той продължи: „Справяме се добре. Спокойни сме, въпреки че осъзнаваме за какво играем. Особено за мен и някои от останалите, които вече не сме млади момчета, това е последната възможност, която имаме, и сме особено нетърпеливи да се възползваме от нея.“

Съперникът във вторник, Босна, разполага с ядро от играчи с опит в Серия А, сред които личат имената на Един Джеко, Сеад Колашинац и Тарик Мухаремович.

„Това има известно влияние - отчете Политано. - Например Джеко е много опитен, но ние трябва да се съсредоточим повече върху себе си и нашата игра, отколкото върху противника.“

На въпрос какво според него трябва да направи Италия, за да преодолее Босна, той отговори: „Да започнем силно от първата минута, без да се влияем от съперника или обстановката. Трябва да мислим как да дадем най-доброто от себе си и да говорим на терена.“

Настоящият състав на Италия е воден от бившия треньор на Политано в Наполи Дженаро Гатузо.

„Рино много държи на колектива и на това всички да гледаме в една посока, всеки да мисли по един и същи, здравословен начин. Той е мотиватор и изисква най-доброто от всеки на тренировки и в мачовете. Мисля, че е дори по-надъхан, отколкото беше в Наполи“, щастлив е Политано.

Относно напрежението върху плещите на националния отбор преди финалния плейоф, Политано заяви: „То е върху нас от няколко месеца. Заслужаваме да отидем на Световното първенство, но трябва да го докажем на терена, като дадем 100%. Сигурен съм, че ще успеем.“

