Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов взе една точка от спринтовото състезание от Формула 2 в Монако, въпреки че финишира извън зоната на точките в Княжеството, след като пресече финалната линия десети.

Българския лъв потегли от деветото място на стартовата решетка и беше изпреварен от Рафаел Камара в първия завой на надпреварата. Бразилецът успя да мине покрай Цолов, тъй като българският представител остана блокиран зад Алекс Дън, докато пред Камара имаше чиста писта, което му позволи да спре по-късно за „Сен Дево“.

⚫️ LIGHTS OUT IN MONACO ⚫️



All cars get through Turn 1 cleanly as Leon holds the lead from Bilinski and Mini 👊#F2 #MonacoGP | LAP 1/30 pic.twitter.com/WJxYevSke8 — Formula 2 (@Formula2) June 6, 2026

До финала на дистанцията от 30 обиколки Цолов реално не беше въвлечен в борба за позиция на пистата, а вместо това се фокусира върху битката за допълнителната точка, която се дава на пилота, който запиша най-бързата обиколка сред завършилите в топ 10. Този ход на Българския лъв и неговият екип даде желания резултат и донесе бонус точката на Цолов.

LAP 8/30



TOP 10 SO FAR 👇



Leon

Bilinski

Mini

Dürksen

Beganovic

Stenshorne

Maini

Camara

Dunne

Tsolov#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/T7ZWk3xMbo — Formula 2 (@Formula2) June 6, 2026

Той си гарантира този допълнителен пункт с време от 1:22.100, което той записа в 23-ия тур на състезанието по улиците на Монте Карло. Само три обиколки по-рано Цолов записа 1:22.686, което също му беше достатъчно, за да поведе в битката за точката, подобрявайки резултата от 1:22.707 на Дън от 13-ия тур.

LAP 22/30



Miyata FINALLY makes the move! ⬆️



The Japanese driver moves into P11 and begins to chase down Tsolov 👀#F2 #MonacoGP https://t.co/RGzpwWjTTk pic.twitter.com/OxPnf5GxWk — Formula 2 (@Formula2) June 6, 2026

Иначе победата днес грабна съотборникът на Цолов в екипа на Кампос Ноел Леон, за когото това е втори пореден спринтов успех след този в Монреал преди две седмици. Втори зад мексиканеца завърши Роман Билински, а последното място на подиума стана притежание на лидера в шампионата Габриеле Мини. Зад тях в точките влязоха още Джошуа Дюрксен, Дино Беганович, Мартиниус Стеншорн, Куш Майни и Камара.

В генералното класиране Мини остава начело с общо 63 точки и аванс от 20 пред днешния победител Леон. На третото място с пасив от 24 пункта спрямо лидера е Камара, а Цолов е пети с 36 точки на своята сметка.

Your Sprint Race Podium in Monaco 🏆



1. León 🇲🇽

2. Bilinski 🇵🇱

3. Minì 🇮🇹#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/VZTgCP0MPU — Formula 2 (@Formula2) June 6, 2026

Четвъртият състезателен уикенд за сезона във Формула 2 ще завърши утре с основното състезание, което е предвидено за 10:25 часа българско време. То ще бъде с продължителност от 42 обиколки, а в него Цолов ще стартира от втората позиция зад Камара.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago