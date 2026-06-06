Назон и компания допуснаха обрат срещу Перу

Участникът на Световното първенство по футбол Хаити допусна поражение с 1:2 от Перу в контролна среща, която се игра в Маями. Цял мач за представителя на карибския басейн игра бившият вратар на Царско село Джони Пласид, но в края на мача той бе преодолян на два пъти от играчите на Перу и не успя да запише суха мрежа.

Хаити поведе в 16-ата минута чрез нападателя на Съндърланд Уилсън Исидор. В 60-ата минута старши треньорът на Хаити Себастиен Мине извърши седморна смяна, като на върха на атаката на мястото на Исидор застана бившият нападател на ЦСКА Дюкенс Назон.

Многото промени накуп обаче нарушиха баланса в тима на символичните домакини и в края на срещата те допуснаха обрат. В 81-вата минута Ренцо Гарсес изравни, а три по-късно Хаиро Велес донесе победата на Перу.

За Хаити това бе последна проверка преди старта на световното първенство. Тимът открива шампионата с мач срещу Шотландия в ранните часове на 14 юни. В групата са още Бразилия и Мароко.

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Снимки: Gettyimages