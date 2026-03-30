Гатузо: Ще се нуждаем от страхотна Италия, за да достигнем Световното първенство

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо увери, че в отбора осъзнават важността на утрешния финален плейоф срещу Босна и Херцеговина за място на Мондиал 2026. Той подходи с уважение към съперника и подчерта, че ще поеме отговорност при провал в предстоящия мач.

“Много добре знаем, че утре играем за нещо голямо. Ще се изправим срещу силен тим с качествени играчи. Ще се нуждаем от страхотна Италия, за да достигнем Световното първенство. В историята си националният отбор е ставал шампион, дори и да не е бил най-силният, благодарение на своите състезателен дух и гордост. Тези неща не бива да ни липсват утре. Когато си играч или треньор, мачовете са трудни, особено когато знаеш, че нямаш право на грешки. Можеш да кажеш каквото си искаш на футболистите, но те са тези, които излизат на терена. Онзи ден направихме някои тактически грешки и им ги казах. Въпреки това според мен бяхме доста добри. Истината е, че през последните седем месеца не бяхме такива. Беше ни трудно срещу опонентите ни и не успявахме да стигнем лесно до голове. Сега обаче можем да усещаме опасностите, така че сме се подобрили.

Не бива да мислим за състоянието на терена, за да не се оправдаваме с него. Ако е лош, ще е такъв и за тях. Трябва да изиграем мача, без да мислим за терена или трибуните. Тези неща са за слабаците. Видях терена и той е добре. Миналата година бях треньор в Хърватия и там наистина бяха лоши терените. Но дори игрището да е лошо, няма какво да направим. Трябва да мислим за техните действия и движенията им в атака. Думите на Сергей Барбарез, че е готов да паркира автобуса? Той е страхотен играч на покер и доста го уважавам. Беше добър нападател, а сега е умел треньор. Успява да влезе в главите на играчите и да ги има на своя страна. За националния отбор бележеше по гол на всеки два мача.

Полемиките около реакцията на Федерико Димарко са глупости и е глупаво сами да се нападаме. Наясно сме, че Босна е физически отбор, който знае как да страда и да играе. От наша страна има голямо уважение, като те знаят какво трябва да направят и могат да ни наранят. Казвайки, че колегата е страхотен играч на покер, аз му правя комплимент, той ме заинтригува. Ако не успеем да се класираме? Не е сега моментът да говорим за това, а и не съм правилният човек за тази цел. Ще говоря само лично за мен. Това би било разочарование и огромен удар, за който бих поел отговорност. Но нека мислим за това по-нататък. Все още не сме се провалили, така че няма смисъл от такива неща. Нека се фокусираме върху утрешния мач, а ако е несполучлив, ще поема отговорност”, коментира Гатузо на пресконференцията си преди сблъсъка.

