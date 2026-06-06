В "Мача на надеждата": България 1:3 Световни звезди, Бербатов срещу Стилиян

Днес в 17:30 часа стартира "Мач на надеждата" на стадион "Лаазур" в Бургас между отборите на България и Световните звезди. Той бе организиран от бившия капитан на националния отбор на "лъвовете" Стилиян Петров и има за цел да събере финансови средства за благотворителни каузи. Част от средствата ще отидат за подпомагане лечението на Любослав Пенев и Петър Хубчев.

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В срещата участие ще вземат български и световни футболни звезди, а и популярни личности от други сфери.



Благородната инициатива бе открита с няколко изпълнения на хитовия певец Папи Ханс.

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На трибуните местата си зае и президентът на България Илияна Йотова, която в интервю преди мача демонстрира завидни футболни познания. Освен нея каузата получи подкрепа и от над 13 000 зрители, дошли да изгледат на живо благотворителното шоу.

Президентът Илияна Йотова демонстрира завидни футболни познания

Двубоят започна със спасяване на Здравков, който улови шут на Бентли в 4-тата минута. Само 180 секунди по-късно Айегбени получи подаване пред наказателното поле на България и с удар в долния десен ъгъл откри резултата.

В 19-ата минута отборът на Световните звезди удвои. Бентли получи подаване зад гърба на централните защитници, майсторски преодоля Здравков и се разписа в празната врата.

Българските легенди се върнаха в мача след ефектно изпълнение на Мариян Христов в 36-ата минута. Бившият халф на Левски и Кайзерслаутерн вкара чрез прехвърлящ удар от двайсетина метра.

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Секунди по-късно Олбрайтън върна преднината от две попадения на своите. Шампионът с Лестър се откъсна очи в очи със Здравков и шутира в лявата греда. Топката се върна в краката му и той отбеляза при добавката на празна врата.

До края на първата част българските звезди можеха да вкарат още някой и друг гол след хубави комбинации, но удари на Христов, Камбуров и Мартин Петров не намериха целта.

БЪЛГАРИЯ - СВЕТОВНИ ЗВЕЗДИ 1:3



0:1 Якубу Айегбени 7

0:2 Дейвид Бентли 19

1:2 Мариян Христов 36

1:3 Марк Олбрайтън 37



Състави:



БЪЛГАРИЯ: Здравко Здравков, Емил Кременлиев, Валентин Илиев, Росен Кирилов, Ивайло Петков, Мариян Христов, Милен Петков, Георги Пеев, Мартин Петров, Мартин Камбуров, Димитър Бербатов (Стилян Кръстев, Радостин Кишишев, Димитър Иванков, Александър Тунчев, Златко Янков, Георги Чиликов, Илиан Илиев, Михаил Александров, Стойко Сакалиев, Илия Груев, Пламен Крумов, Григор Солаков, Стилиян Петров-младши)



Треньори: Димитър Димитров, Неделчо Матушев, Любомир Шейтанов

СВЕТОВНИ ЗВЕЗДИ: Джо Харт, Фил Бардсли, Джеймс Колинс, Уес Браун, Ричард Дън, Неманя Видич, Стюърт Даунинг, Якубу Айегбени, Стилиян Петров, Марк Олбрайтън, Дейвид Бентли (Гари Холт, Найджъл Бойл, Били Уингроув, Владислав Величков, Теодор Салпаров, Христо Георгиев, Ивет Лалова)



Треньор: Мартин Браун

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