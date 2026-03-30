Донарума: Има напрежение, но отборът е готов, имам огромно желание да върна Италия там, където заслужава

Капитанът на Италия Джанлуиджи Донарума говори пред медиите преди утрешния решителен плейоф за класиране на Мондиал 2026 срещу Босна и Херцеговина в Зеница.

„Ние сме хора, излишно е да казвам, че и ние усещаме напрежението. Всички искаме да се представим добре и да отидем на световното първенство. Напрежението е точно каквото трябва да бъде – готови сме и сме заредени. Трябва да мислим за себе си, за това, което сме подготвили, и за това, което представляваме. Всичко останало е на заден план", започна вратарят на Манчестър Сити.

Той продължи, коментирайки трудностите на „адзурите“ в полуфиналния плейоф срещу Северна Ирландия: „Всичко е опит, ние сме млад отбор. Нормално е да има нервност. Това е част от играта. Утре ни предстои важен мач, към който трябва да подходим по най-добрия начин. Не трябва да повтаряме грешките от първото полувреме срещу Северна Ирландия. Отборът е мотивиран да изиграе страхотен мач.“

Донарума заяви още: „Гордея се с това, което съм постигнал с националния отбор. Имаше радости и мъки. Пропуснах две световни първенства и имам огромно желание да върна Италия там, където заслужава. Трябва да започнем от натрупания опит и да вложим всичко на терена, за да донесем радост на италианците и на самите нас, защото го заслужаваме.“

„Както каза треньорът, знаем какъв е залогът и знаем, че представляваме всички италианци. Длъжни сме да дадем всичко от себе си на терена. Утре ще бъде труден мач, към който трябва да подходим с нужното спокойствие, но и с твърдост. Те ще играят на 1000%, а ние не трябва да им отстъпваме. Отборът е готов, видях правилния пламък в очите им", допълни Донарума.

