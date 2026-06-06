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Агентът на Клоп: Слуховете относно Реал Мадрид са дразнещи

  • 6 юни 2026 | 10:20
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Агентът на Клоп: Слуховете относно Реал Мадрид са дразнещи

Агентът на Юрген Клоп - Марк Косицке, категорично опроверга слуховете, че неговият клиент може да стане наставник на Реал Мадрид, ако Енрике Рикелме спечели президентските избори в Реал Мадрид.

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Снощи опонентът на Флорентино Перес потвърди готовността си веднага да преговаря с германския специалист, ако на 7 юни си гарантира властта в Кралския клуб. “Знаем, че Клоп публично заяви, че няма никакво намерение да се завърне на пейката в краткосрочен план и че е отказал куп предложения. Ето защо вярваме, че предизвикателството в Реал Мадрид е различно. Защото има редица велики клубове, но има само един Реал Мадрид. Има само една институция, която е способна да обедини традициите и бъдещето, ценностите и амбицията, страстта и съвършенството.

Следователно, ако в неделя клубните членове ми гласуват доверие, още в понеделник, 8 юни, Раул Гонсалес ще се свърже с Клоп, за да представи лично нашия спортен проект и желанието ни той да води новата ерата на Реал Мадрид от скамейката. Това решение на спортно-техническия щаб е в съответствие с чувствата на хиляди клубни членове и мадридисти, с които имах възможността да говоря през последните две седмици”, гласи част от официалното изявление на Енрике по тази тема.

Въпреки това Косицке веднага отхвърли възможността Клоп да поеме Реал, като изрази раздразнението си от тези информации. “Това е дразнещо! Клоп е щастлив от ролята си в “Ред Бул” и няма никакви амбиции да работи като треньор в клуб”, отсече той пред “Скай Спорт Германия”. Както е известно, откакто напусна Ливърпул преди две години, германецът работи като спортен консултант за “Ред Бул”.

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