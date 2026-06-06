Агентът на Клоп: Слуховете относно Реал Мадрид са дразнещи

Агентът на Юрген Клоп - Марк Косицке, категорично опроверга слуховете, че неговият клиент може да стане наставник на Реал Мадрид, ако Енрике Рикелме спечели президентските избори в Реал Мадрид.

Обявиха, че Рикелме искал Клоп, а двамата никога не са говорили

Снощи опонентът на Флорентино Перес потвърди готовността си веднага да преговаря с германския специалист, ако на 7 юни си гарантира властта в Кралския клуб. “Знаем, че Клоп публично заяви, че няма никакво намерение да се завърне на пейката в краткосрочен план и че е отказал куп предложения. Ето защо вярваме, че предизвикателството в Реал Мадрид е различно. Защото има редица велики клубове, но има само един Реал Мадрид. Има само една институция, която е способна да обедини традициите и бъдещето, ценностите и амбицията, страстта и съвършенството.

🚨💣 ENRIQUE RIQUELME CHOOSES JÜRGEN KLOPP:



“We know that Jürgen Klopp has publicly stated that he has no intention of returning to the bench in the short term and that he has turned down numerous offers. That is precisely why we believe that the challenge at Real Madrid is… pic.twitter.com/i3wqvzfeFY — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 5, 2026

Следователно, ако в неделя клубните членове ми гласуват доверие, още в понеделник, 8 юни, Раул Гонсалес ще се свърже с Клоп, за да представи лично нашия спортен проект и желанието ни той да води новата ерата на Реал Мадрид от скамейката. Това решение на спортно-техническия щаб е в съответствие с чувствата на хиляди клубни членове и мадридисти, с които имах възможността да говоря през последните две седмици”, гласи част от официалното изявление на Енрике по тази тема.

🚨❌ EXCL | Jürgen Klopp’s agent Marc Kosicke tells me about the latest comments from Enrique Riquelme:



“It’s annoying! Jürgen Klopp is happy in his role at Red Bull and has no ambitions to work as a coach at a club.”



Real Madrid chapter is currently closed for him -… pic.twitter.com/YqXbHQigHs — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 5, 2026

Въпреки това Косицке веднага отхвърли възможността Клоп да поеме Реал, като изрази раздразнението си от тези информации. “Това е дразнещо! Клоп е щастлив от ролята си в “Ред Бул” и няма никакви амбиции да работи като треньор в клуб”, отсече той пред “Скай Спорт Германия”. Както е известно, откакто напусна Ливърпул преди две години, германецът работи като спортен консултант за “Ред Бул”.

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