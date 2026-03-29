Керим Алайбегович: бижуто от поколението на Ямал, което не се страхува от нищо

Изкушаващо е да бъде сравняван с Ламин Ямал, защото са от едно и също поколение (2007 г.) и също играе като крило, но двамата нямат нищо общо. Керим Алайбегович, героят на тази статия, играе предимно отляво, борави еднакво добре и с двата крака и все още е далеч от това да решава мачове като звездата на Барселона. Но ако има нещо, освен многобройните си качества, то това е неговата дързост.

Изпълнението на решаваща дузпа не е задача за всеки. Още по-малко за 18-годишно момче. Една грешка можеше да изхвърли страната му, Босна и Херцеговина, от толкова значимо събитие като Световното първенство. Въпреки това Алайбегович не сгреши, вкара и запази жива мечтата за участие в САЩ, Мексико и Канада. Неслучайно той е едно от най-обещаващите крила в света. А кой знае, може би в не толкова далечно бъдеще и един от най-скъпите в историята. Защо все повече хора говорят за него?

Прожекторите наистина го осветиха след елиминационния мач срещу Уелс – първия бараж, който босненският отбор трябваше да изиграе, за да се класира за Мондиал 2026. Това би било второто им участие на световна купа след беглото представяне в Бразилия през 2014 г. (В Кардиф - бел.ред.) той влезе в игра в 62-рата минута, когато отборът му изоставаше в резултата след гол на Даниел Джеймс. Ситуацията не беше никак лесна.

🚨 Arsenal are keeping an eye on Kerim Alajbegovic, even though Bayer Leverkusen have triggered their €8m buy-back clause for the 18-year-old, meaning he’ll be back at B04 next season.



The club could look to sell him for a bigger fee if an offer comes soon, and Arsenal are… pic.twitter.com/2c5mWMQ0qU — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) March 27, 2026

Въпреки това крилото на Ред Бул Залцбург - един от най-големите „ловци“ на таланти в Европа, промени мача. Той асистира на Един Джеко за изравнителния гол с перфектно центриране от ъглов удар към главата му за 1:1, когато часовникът наближаваше 90-ата минута, за да докара мача до продължения. През времето си на терена той внесе хаос в британския състав със своята смелост и характер, нетипични за възрастта му, които се съчетават с мощ и способност за пробив с топка в крака, превръщайки го в проект за звезда, който трябва да се следи отблизо.

Но най-впечатляващото дойде след това. При изпълнението на дузпи, с цялото напрежение върху себе си, той пое отговорността да изпълни победния наказателен удар. На 18 години. И не сбърка. Може би това е най-важното от всичко – увереността, с която се движи по терена. Защото Алайбегович, от поколението от 2007 г., същото като на Пау Кубарси и Ламин Ямал, е наистина различен футболист. Висок е почти метър и деветдесет (1,86 м), играе еднакво добре и с двата крака, може да действа както по фланга, така и в центъра, притежава дрибъл, удар от различни дистанции и поглед върху играта.

Роден в Кьолн, Германия, но национал на Босна и Херцеговина, той се формира между Кьолн и Леверкузен, преди Залцбург да заложи на него, когато е едва на 16 години. В Австрия той напълно разгърна потенциала си: през този сезон има 11 гола и 3 асистенции във всички състезания, оставяйки следа както в лигата, така и в Лига Европа. Първенството на Австрия без съмнение е турнир, който вече му е отеснял.



АЛЕКС КАЛАФ, Sport.es

