Скалони с добри новини относно състоянието на Меси

Капитанът и голмайстор на Аржентина Лионел Меси вече тренира заедно със съотборниците си и е преодолял физическия проблем, който го мъчеше през последните десетина дни. Това разкри селекционерът на световните шампиони Лионел Скалони на пресконференцията си преди приятелския мач с Хондурас.

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38-годишният Меси получи мускулно разтежение при победата на клубния си тим Интер Маями с 6:4 над Филаделфия Юниън в края на миналия месец. Това породи съмнения дали осемкратният носител на "Златната топка" ще бъде готов за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, който се открива на 11 юни.

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"Лео е добре и дори вече тренира с останалите момчета. Той вече не се подготвя самостоятелно. Той се подобрява с всеки изминал ден и мисля, че може да вземе участие в някой от предстоящите ни контролни мачове поне за малко. Ще видим дали това ще бъде срещу Хондурас или срещу Исландия във вторник, но със сигурност сме по-спокойни", заяви селекционерът, извел Аржентина до световната титла в Катар преди четири години.

🚨 Lionel Scaloni: "Leo Messi is much better, he trained alongside the group yesterday. He could even get some minutes tomorrow, if not, against Iceland." pic.twitter.com/N0sCxG4A1P — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 5, 2026

За Меси предстоящото Световно първенство ще бъде шесто. Аржентина започва участието си в него с двубой срещу Алжир в ранните часове на 17 юни. В груповата фаза "гаучосите" ще играят още с Австрия и Йордания.

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Снимки: Gettyimages