Джеко: Не знам защо Италия трябва да се страхува от Уелс или Босна

Капитанът на Босна и Херцеговина Един Джеко призна, че е развълнуван, че ще се изправи именно срещу Италия във финален плейоф за участие на Мондиал 2026, предвид богатия му опит в местното първенство. 40-годишният нападател също така увери, че не е обиден от станалото прословуто видео, в което се вижда как в италианския лагер се радват, че ще играят срещу балканците, вместо срещу Уелс.

“Дженаро Гатузо и аз се срещнахме по време на мача Фиорентина - Милан и му казах: “Дано се видим в Босна”. Ето, че това ще се случи. Утре, когато италианският химн прозвучи, надявам се, че босненците ще станат и ще го аплодират, защото не бива да забравяме, че Италия беше първата страна, която дойде тук, за да изиграе приятелски мач след войната. Това ще бъде различен мач от всички останали. Италия ми е като втора родина. Тук прекарах почти девет години, което ми се струва доста. Може би ще имам по-силни чувства от всички останали на терена. Това определено е важен двубой за нас. Познавам добре националния отбор на Италия. Бил съм с някои от играчите в Рома, Интер и Фиорентина. Познаваме се добре, като те също са анализирали стила ни на игра.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Радостта на италианците, че ще играят с нас? За мен това е нещо напълно нормално. Всички имаме предпочитания както в живота, така и в спорта. Нормално е, но трябва да сме внимателни, защото в наши дни социалните мрежи преекспонират някои нормални неща. Федерико Димарко ми писа и ме поздрави за мача срещу Уелс. Също така ме увери, че не е искал да обиди никого, а аз му отговорих: “Какви ги говориш? Аз не търся проблеми”. Това, което се вижда, не отговаря на действителността, като аз лично въобще не съм обиден. Както казах, всички имаме предпочитания, въпреки че моите определено не бяха да играем срещу Италия в този финален плейоф. Не мога да се радвам, че ще играя срещу тях. В Италия пък не искаха да играят в Уелс. Не знам защо - ние отидохме там без страх и победихме. Не знам защо Италия трябва да се страхува от Уелс или Босна. Това е един невероятен национален тим, който е спечелил четири световни титли. Щом се страхуват да играят в Уелс, значи нещо не работи. Вероятно така можем да видим, че те също могат да страдат в този мач. Все пак за тях залогът е голям след двете пропуснати световни първенства. Това означава, че ги е страх.

Подкрепата на феновете? Ще ни е нужен голям стадион като “Сан Сиро”, като със сигурност щеше да е пълен. Ние обаче сме свикнали да играем и в Зеница, чийто малък стадион наподобява на тези в Италия. Ето защо и за италианците няма да има разлика. Толкова много хора ще дойдат от други градове и държави, всички искат да са тук. За съжаление, няма да има места за всички, но съм убеден, че ще има доста хора пред стадиона. Винаги е чест да играя за националния отбор. Постоянно казвам, че ще играя, докато в тима ме искат и мислят, че мога да помагам. Ето защо съм тук днес”, заяви Джеко в интервю за “Скай Спорт”.

