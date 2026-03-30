Анчелоти с категорична прогноза за двубоя на Италия

Селекционерът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти сподели мнението си за шансовете на Италия да се класира за Световното първенство. Във вторник вечер сънародниците му гостуват на Босна и Херцеговина в решителен плейоф за място на финалния турнир. Карлето е оптимист и пожела успех на футболистите на Дженаро Гатузо.
„Пожелавам на Гатузо късмет и се надявам да се видим на Мондиала. На 100% съм уверен, че ще се класират. Или, да речем, на 95%, а съдбата ще реши останалото. Едно обаче е сигурно: Италия ще се изправи срещу сравнително лесни съперници в групата си на Световното първенство, като Швейцария ще бъде единственият наистина силен противник“, цитира думите на Анчелоти БТА.
На финалите в САЩ, Мексико и Канада победителят от мача между Италия и Босна и Херцеговина ще бъде поставен в Група Б, където ще играе с Канада, Катар и Швейцария.