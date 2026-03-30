Анчелоти с категорична прогноза за двубоя на Италия

Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Триумф за България в Индонезия, минимален успех над домакините във финала на FIFA Series в Джакарта
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  30 март 2026 | 17:47
Селекционерът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти сподели мнението си за шансовете на Италия да се класира за Световното първенство. Във вторник вечер сънародниците му гостуват на Босна и Херцеговина в решителен плейоф за място на финалния турнир. Карлето е оптимист и пожела успех на футболистите на Дженаро Гатузо.

„Пожелавам на Гатузо късмет и се надявам да се видим на Мондиала. На 100% съм уверен, че ще се класират. Или, да речем, на 95%, а съдбата ще реши останалото. Едно обаче е сигурно: Италия ще се изправи срещу сравнително лесни съперници в групата си на Световното първенство, като Швейцария ще бъде единственият наистина силен противник“, цитира думите на Анчелоти БТА.

На финалите в САЩ, Мексико и Канада победителят от мача между Италия и Босна и Херцеговина ще бъде поставен в Група Б, където ще играе с Канада, Катар и Швейцария.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

