Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

Легендата на българския волейбол Боян Йорданов обяви голяма новина.

43-годишният бивш национал и бивш капитан на Левски Волей реши да сложи край на дългата си и успешна кариера като волейболист.

Феноменален Боян Йорданов изведе Арис към елита в Гърция след страхотен обрат

През последния сезон той помогна на Арис (Солун) да се завърне след дълго прекъсване в елита на Гърция.

В своята дългогодишна кариера Супер Бобо е ставал 4 пъти шампион на България с Левски Соконко (2003, 2004, 2005, 2006).

Два пъти е първенец на Гърция с Олимпиакос (Пирея) - 2013 и 2014 година.

Бронзов медалист с националния отбор на България на Световното първенство през 2006 година в Япония и бронзов медалист с държавния ни тим от Световната купа в Япония през 2007 година. 5-ти на Олимпийските игри в Пекин 2008 с националния отбор на България.

В дългогодишната си кариера се е състезавал за Левски Сиконко, Олимпиакос (Гърция), Патра (Гърция), Панатинайкос (Гърция), Каридже, Генуа (Италия), Томик, Констанца (Румъния), Фойникас (Гърция), Калцит Камник (Словения), Левски София, Милон (Гърция), Пафиакос Пафос (Кипър), Пигасиос Полихини и Арис, Солун (Гърция).

"Направих го по моят начин …….

С цялото си сърце и цялата си душа, от любов към играта!

Леле, кога минаха 30 години?! A бях само на 13,когато започна всичко …Искам да благодаря на всички мои треньори,съотборници и съперници терена! Вие ми помогнахте да стана състезателя, който съм в в момента!

Благодаря на всички хора, които са вярвали в мен! Обичам ви!

Благодаря и на всички онези, които не вярваха в мен! Странно или не, но с Вас мотивацията ми растеше с всеки изминал ден!

Благодаря и на всички журналисти, които са отразявали моите изяви през годините!

На всички ФЕНОВЕ: Благодаря Ви за всеки автограф, който сте поискали от мен! Благодаря за всяка снимка, която имам с вас! Благодаря, че скандирахте името ми! Вие ме правихте по-добър и ме карахте да давам на всяка тренировка и на всеки мач все повече и повече от себе си, защото не исках да Ви разочаровам! Вие сте моята сбъдната мечта!

Специално искам да благодаря и на първият ми треньор, който случайно ме намери в училище и ми показа, какво е волейбол – г-н Божидар Горанов!

Всичко стана така, както ти ми каза, Тренер, даже беше и по-хубаво!

И още по-специално искам да благодаря на моята майка, която повярва в моята мечта.

Минахме през много трудности, Мамо, но успяхме! Обичам те!

Това беше всичко от мен като състезател!

За мен беше уникална привилегия, чест и отговорност да бъда професионален волейболист!

Г-н Волейбол, благодаря ти за Приключението!Ще ми липсваш, но все пак заедно имаме незабравими спомени, нали така?!

ОБИЧАМ ТЕ!🏐❤️🏐❤️🏐❤️

Искрено Ваш

Боян Йорданов"

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