Решителен момент за Италия, съставът на Гатузо за мача с Босна и Херцеговина

Босна и Херцеговина приема Италия в Зеница във финален плейоф, който ще определи кой ще се класира за Световното първенство в Северна Америка. "Адзурите" пропуснаха последните два Мондиала и отчаяно искат това да не се случва отново. На полуфиналите италианците победиха Северна Ирландия с 2:0, а Босна и Херцеговина отстрани Уелс след изпълнение на дузпи.

Дженаро Гатузо залага на същата единайсеторка, която се справи със Северна Ирландия. Мойс Кийн и Матео Ретеги отново са в атака. Политано и Димарко ще действат по крилата в схема 3-5-2. Локатели, Барела и Тонали са в средата на терена.

