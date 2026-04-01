  Драма с голове в продълженията и дузпи класираха Чехия за Световното

Драма с голове в продълженията и дузпи класираха Чехия за Световното

  • 1 апр 2026 | 01:03
Драма с голове в продълженията и дузпи класираха Чехия за Световното

Чехия ще играе на Световното първенство в Северна Америка през лятото. Отборът на Мирослав Кубек спечели финалния плейоф в зона Европа срещу Дания след дузпи. Срещата завърши 1:1 в редовното време и 2:2 след продълженията. При дузпите датчаните направиха цели три пропуска.

Чехия ще играе на Мондиал за първи път от 20 години. Там тимът отива в група "А", където са още Мексико, Южна Африка и Южна Корея.

В Прага домакините поведоха още в третата минута след великолепно изпълнение на Павел Шулц. Датчаните реагираха и доминираха през първото полувреме, но след някои по-опасни ситуации рано не създадоха чак толкова в предни позиции. Малко преди почивката Лукаш Провод можеше да удвои аванса на домакините, след като бе изведен великолепно от Шулц, но пропусна прекрасна възможност.

Гостите продължиха да имат предимство по отношение владеенето на топката и след почивката. Техните усилия дадоха резултат в 72-ата минута, когато Йоаким Андерсен изравни след удар с глава. Дания натисна, но не успя да стигне до нов гол в редовното време. Един изстрел на Дамсгоор от дистанция мина близо до гредата.

Драмата продължи в продълженията Ладислав Крейчи отбеляза гол в 100-ата минута и чехите вече виждаха класирането. Във второто продължение обаче резервата Каспер Хьог изравни след ъглов удар. За него това бе първи гол за националния отбор. Стигна се до дузпи, а при тях датчаните направиха три пропуска, дело на Хойлунд, Дрейер и Йенсен.

Снимки: Imago

