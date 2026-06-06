ФИФА направи отстъпка по отношение на своя строга мярка за Световното първенство

ФИФА съобщи, че все пак ще позволи на феновете да внасят по едно шише с вода на трибуните по време на мачовете от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което се открива на 11 юни.

ФИФА с неприятна изненада за феновете на Мондиала

Световната централа обяви по-рано тази седмица, че забранява вноса на всякакви бутилки с течности от мерки за сигурност, което обаче предизвика сериозен негативен отзвук, най-вече заради изключително високите температури в тази част от годината в Мексико и южните американски щати. Новата разпоредба на ФИФА гласи, че всеки фен ще може да си донесе по едно шише от мека пластмаса с обем до 590 милилитра. Забранени остават обаче всякакви шишета от стъкло, медал, твърда пластмаса, както и различни видове чаши за пиене.

All fans will be permitted to bring in one, soft, plastic, 20 ounces (590ml), factory sealed disposable water bottle into any FIFA World Cup 2026 match in the USA and Canada. ✅



As FIFA World Cup 2026 Chief Operating Officer, Heimo Schirgi, explains, fans will not be permitted… pic.twitter.com/ePEHq9oalJ — FIFA (@FIFAcom) June 5, 2026

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Снимки: Gettyimages