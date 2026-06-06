ФИФА направи отстъпка по отношение на своя строга мярка за Световното първенство

ФИФА съобщи, че все пак ще позволи на феновете да внасят по едно шише с вода на трибуните по време на мачовете от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което се открива на 11 юни.
ФИФА с неприятна изненада за феновете на Мондиала
Световната централа обяви по-рано тази седмица, че забранява вноса на всякакви бутилки с течности от мерки за сигурност, което обаче предизвика сериозен негативен отзвук, най-вече заради изключително високите температури в тази част от годината в Мексико и южните американски щати. Новата разпоредба на ФИФА гласи, че всеки фен ще може да си донесе по едно шише от мека пластмаса с обем до 590 милилитра. Забранени остават обаче всякакви шишета от стъкло, медал, твърда пластмаса, както и различни видове чаши за пиене.
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