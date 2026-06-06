Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. “Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

  • 6 юни 2026 | 14:56
  • 16303
  • 4

Лудогорец загуби битката за титлата в надпревара с Левски и за първ път от 14 години няма да е участник в квалификационните кръгове на Шампионска лига.

В предишните си участия “орлите” стартираха от първия предварителен кръг. Ако бяха триумфирали със златните медали в efbet Лига и през сезон 2025/2026, сега нещата биха били по-различни.

Лудогорец щеше да започне от втория предварителен кръг. Това е така, защото разградчани щяха да са с най-висок коефициент (28.750) от всички тимове в първия квалификационен кръг и пренареждането след изиграването на финалите в ШЛ и ЛЕ ги пращаше кръг по-напред без игра. Подобен развой им осигуряваше както няколко стотин хиляди евро повече без излизане на терена, така и минимум плейофен кръг в Лига на конференциите. А при отстраняване на само един отбор, участие в основната фаза на ЛК.

Сега от това правло се възползва словенският шампион Целие (23.000).

Друга немаловажна подробност е, че Лудогорец щеше да е поставен във всички предварителни кръгове на ШЛ, което му гарантира напълно преодолими съперници поне до плейофа за влизане в основната фаза. Сега “орлите” ще са в урната на фаворитите, но в квалификациите за Лига на конференциите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Отлична новина за Лудогорец - Кайо Видал ще е готов за старта на подготовката

Отлична новина за Лудогорец - Кайо Видал ще е готов за старта на подготовката

  • 6 юни 2026 | 11:05
  • 1636
  • 2
Официално: Николай Панайотов се завърна начело на Локомотив (ГО)

Официално: Николай Панайотов се завърна начело на Локомотив (ГО)

  • 6 юни 2026 | 10:54
  • 1499
  • 6
Стана ясно с кой номер ще играе Давид Кусо в Левски

Стана ясно с кой номер ще играе Давид Кусо в Левски

  • 6 юни 2026 | 10:30
  • 2546
  • 2
Левски не спира - френски нападател е все по-близо до "Герена"

Левски не спира - френски нападател е все по-близо до "Герена"

  • 6 юни 2026 | 09:41
  • 19254
  • 57
В Португалия твърдят: Кусо няма да излезе без пари на Левски, "сините" плащат за правата му

В Португалия твърдят: Кусо няма да излезе без пари на Левски, "сините" плащат за правата му

  • 6 юни 2026 | 09:32
  • 5046
  • 10
Трабзонспор с нова офанзива за Макун

Трабзонспор с нова офанзива за Макун

  • 6 юни 2026 | 09:22
  • 7387
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

  • 6 юни 2026 | 16:02
  • 7406
  • 9
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 4082
  • 0
Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

  • 6 юни 2026 | 15:17
  • 7295
  • 3
Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

  • 6 юни 2026 | 13:47
  • 16702
  • 29
Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

  • 6 юни 2026 | 13:17
  • 20675
  • 40