“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

Лудогорец загуби битката за титлата в надпревара с Левски и за първ път от 14 години няма да е участник в квалификационните кръгове на Шампионска лига.

В предишните си участия “орлите” стартираха от първия предварителен кръг. Ако бяха триумфирали със златните медали в efbet Лига и през сезон 2025/2026, сега нещата биха били по-различни.

Лудогорец щеше да започне от втория предварителен кръг. Това е така, защото разградчани щяха да са с най-висок коефициент (28.750) от всички тимове в първия квалификационен кръг и пренареждането след изиграването на финалите в ШЛ и ЛЕ ги пращаше кръг по-напред без игра. Подобен развой им осигуряваше както няколко стотин хиляди евро повече без излизане на терена, така и минимум плейофен кръг в Лига на конференциите. А при отстраняване на само един отбор, участие в основната фаза на ЛК.

Сега от това правло се възползва словенският шампион Целие (23.000).

Друга немаловажна подробност е, че Лудогорец щеше да е поставен във всички предварителни кръгове на ШЛ, което му гарантира напълно преодолими съперници поне до плейофа за влизане в основната фаза. Сега “орлите” ще са в урната на фаворитите, но в квалификациите за Лига на конференциите.

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