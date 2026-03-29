Гати: Това е двубой, който може да промени бъдещето ни

Федерико Гати заяви, че Италия трябва да се изолира от всякакви неща, които могат да разслеят футболистите преди решителни двубой срещу Босна и Херцеговина. Мачът е финален плейоф и ще определи кой ще се класира за Световното първенство през лятото. “Адзурите” не са се класирали на Мондиал от 2014 г.

“Най-важното е да спечелим и да се класираме за Световното. Ще дадем всичко от себе си”, заяви Гати пред италианската телевизия RAI.

📌 "Zenica? Ho giocato in campi peggiori"

📌 "Le polemiche? Ormai parlano e giudicano tutti"



Gatti suona la carica prima di Bosnia Erzegovina-Italia https://t.co/nrP8voUDX7 — GOAL Italia (@GoalItalia) March 29, 2026

Попитан дали напрежението ще се увеличи от спомена за загубата от Северна Македония през 2022 г. той отговори: “Аз не го преживях лично, но знаеш, че тежестта е на раменете ти. Но ни трябва и известна лекота. Играем много мачове и трябва да подходим без да губим много енергия в дните преди двубоя. Сега ни предстои изключително важен мач и цялата ни енергия трябва да е насочена към него. Сигурен съм, че духът ще е такъв, че всеки ще бъде готов да умре за съотборниците си”.

“Ще бъде много труден мач. Никога не съм играл в Босна преди, но ми казват, че теренът е малък, а феновете са интензивни. Ще бъде предизвикателство. Не знам какви точно ще са условията, но трябва да бъдем готови за всичко. Това е двубой, който може да промени бъдещето ни”, каза още Гати.