Гати: Това е двубой, който може да промени бъдещето ни

  29 март 2026 | 19:17
Гати: Това е двубой, който може да промени бъдещето ни

Федерико Гати заяви, че Италия трябва да се изолира от всякакви неща, които могат да разслеят футболистите преди решителни двубой срещу Босна и Херцеговина. Мачът е финален плейоф и ще определи кой ще се класира за Световното първенство през лятото. “Адзурите” не са се класирали на Мондиал от 2014 г.

“Най-важното е да спечелим и да се класираме за Световното. Ще дадем всичко от себе си”, заяви Гати пред италианската телевизия RAI.

Попитан дали напрежението ще се увеличи от спомена за загубата от Северна Македония през 2022 г. той отговори: “Аз не го преживях лично, но знаеш, че тежестта е на раменете ти. Но ни трябва и известна лекота. Играем много мачове и трябва да подходим без да губим много енергия в дните преди двубоя. Сега ни предстои изключително важен мач и цялата ни енергия трябва да е насочена към него. Сигурен съм, че духът ще е такъв, че всеки ще бъде готов да умре за съотборниците си”.

“Ще бъде много труден мач. Никога не съм играл в Босна преди, но ми казват, че теренът е малък, а феновете са интензивни. Ще бъде предизвикателство. Не знам какви точно ще са условията, но трябва да бъдем готови за всичко. Това е двубой, който може да промени бъдещето ни”, каза още Гати.

