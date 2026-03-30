Селекционерът на Босна: Паркираме автобуса, ако поведем срещу Италия

Селекционерът на Босна и Херцеговина Сергей Барбарез заяви, че няма да се поколебае да заложи на крайно дефанзивна тактика, ако отборът му поведе срещу Италия във финалния плейоф за Световното първенство във вторник вечер. Той обаче добави, че очаква същото да се случи и пред другата врата, ако резултатът е в полза на италианците.

Босна ще посрещне отбора от Ботуша в Зеница във финален плейоф за класиране на Световното първенство. „Адзурите“ си осигуриха място в този двубой след победа с 2:0 над Северна Ирландия в Бергамо в четвъртък, докато домакините елиминираха Уелс след изпълнение на дузпи в Кардиф същата вечер.

Въпреки че играха 30 минути повече в четвъртък, Барбарез потвърди, че всичките му футболисти са в добро физическо състояние и са готови за битката с Италия.

„Всички са добре, с изключение на треньора, който си загуби гласа“, пошегува се Барбарез по време на пресконференцията си преди мача. „Имахме време да се възстановим. Мачът беше труден, но сме щастливи. Надяваме се да издържим до края.“

На въпрос на журналисти какво мисли за твърденията, че националният отбор на Босна е „твърде бавен“, той отговори: „Подготовката за срещата включва анализ как да играем. Важни са моите играчи и как ще се представят утре. Няма значение какво мислят или казват другите.“

Коментирайки победата над Уелс след дузпи, Барбарез добави: „Мачът срещу Уелс беше изпълнен с емоции. Вложихме твърде много енергия и това беше най-голямата ни грешка. Сега сме по-мъдри и няма да я повторим. Утре е нов ден и каквото и да се случи, трябва да го приемем.“

„Този мач означава много за Италия, но и за нас. Предвид ситуацията в страната, за нас е дори още по-важен“, подчерта той.

Запитан какво е показал анализът му на италианския отбор, Барбарез отговори: „Ще трябва да проявим смелост, да внимаваме за детайлите и да играем на върха на възможностите си. Не трябва да създаваме панически ситуации и може би ще ни трябва малко късмет, за да вкараме няколко гола.“

„Ако вкараме и резултатът стане 1:0 за нас, ще “паркираме автобуса” пред едната врата. В противен случай ще го паркираме пред другата. Но нека първо мачът да започне. Щастлив съм, че стигнахме дотук. Усещам и виждам любовта, която идва от тези играчи.“

В заключение Барбарез призна, че е малко вероятно да прави изненадващи промени в състава или тактиката си за решителния двубой: „Играем с една и съща система от година и половина. Не мисля, че сега е моментът за експерименти.“

