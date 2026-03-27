Звездите на Италия ликуваха при победата на Босна, но бяха предупредени да внимават какво си пожелават

Италия свърши своята работа с двубоя със Северна Ирландия и във вторник ще се изправи срещу Босна и Херцеговина в Зеница в битка за класиране на Световното първенство. Успехът на Един Джеко и компания в Кардиф дойде след изпълнение на дузпи и бе възприета като изненада, защото Уелс влезе като фаворит в този сблъсък. Играчите на Дженаро Гатузо видимо останаха доволни от този развой, считайки че явно Босна е по-лесният съперник за тях в сравнение с Уелс. Телевизия “Рай” показа как някои и играчите на “скаудрата”, сред които Гулиелмо Викарио и Федерико Димарко се радват след последната дузпа, с която Керим Алайбегович донесе победата на Босна.
Италианските медии обаче не останаха очаровани от поведението на националите на страната и ги предупредиха, че това може само да мотивира съперника и неговите фенове.
“Гадзета дело спорт” написа следното: “Очевидно те смятат босненците за по-приемлив съперник от уелсците. Но както казват в САЩ, “внимавай какво си пожелаваш”. Да се надяваме, че това няма да ни донесе лош късмет”.
“Кориере дело спорт” също отправи предупреждение: “„Гатузо отново ще трябва да направи всичко възможно, за да накара играчите си да разберат, че атмосферата в Босна ще бъде наелектризирана във вторник“, пише вестникът.” И подценяването може да мотивира съперника още повече. По-добре да бъдат внимателни, дори малко суеверни”.
В Босна също са останали подразнени, което личи и от коментар на акаунта за босненски футбол в социалната мрежа “Х”. “Вижте тази липса на уважение и арогантност от страна на италианците. Те вече празнуваха, след като спечелихме с дузпи. Ще вземем това предвид в Зеница”, написа Bosnian Football.