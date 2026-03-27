Звездите на Италия ликуваха при победата на Босна, но бяха предупредени да внимават какво си пожелават

Италия свърши своята работа с двубоя със Северна Ирландия и във вторник ще се изправи срещу Босна и Херцеговина в Зеница в битка за класиране на Световното първенство. Успехът на Един Джеко и компания в Кардиф дойде след изпълнение на дузпи и бе възприета като изненада, защото Уелс влезе като фаворит в този сблъсък. Играчите на Дженаро Гатузо видимо останаха доволни от този развой, считайки че явно Босна е по-лесният съперник за тях в сравнение с Уелс. Телевизия “Рай” показа как някои и играчите на “скаудрата”, сред които Гулиелмо Викарио и Федерико Димарко се радват след последната дузпа, с която Керим Алайбегович донесе победата на Босна.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Италианските медии обаче не останаха очаровани от поведението на националите на страната и ги предупредиха, че това може само да мотивира съперника и неговите фенове.

“Гадзета дело спорт” написа следното: “Очевидно те смятат босненците за по-приемлив съперник от уелсците. Но както казват в САЩ, “внимавай какво си пожелаваш”. Да се надяваме, че това няма да ни донесе лош късмет”.

“Кориере дело спорт” също отправи предупреждение: “„Гатузо отново ще трябва да направи всичко възможно, за да накара играчите си да разберат, че атмосферата в Босна ще бъде наелектризирана във вторник“, пише вестникът.” И подценяването може да мотивира съперника още повече. По-добре да бъдат внимателни, дори малко суеверни”.

В Босна също са останали подразнени, което личи и от коментар на акаунта за босненски футбол в социалната мрежа “Х”. “Вижте тази липса на уважение и арогантност от страна на италианците. Те вече празнуваха, след като спечелихме с дузпи. Ще вземем това предвид в Зеница”, написа Bosnian Football.