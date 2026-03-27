  3. Звездите на Италия ликуваха при победата на Босна, но бяха предупредени да внимават какво си пожелават

Звездите на Италия ликуваха при победата на Босна, но бяха предупредени да внимават какво си пожелават

  • 27 март 2026 | 13:50
Звездите на Италия ликуваха при победата на Босна, но бяха предупредени да внимават какво си пожелават

Италия свърши своята работа с двубоя със Северна Ирландия и във вторник ще се изправи срещу Босна и Херцеговина в Зеница в битка за класиране на Световното първенство. Успехът на Един Джеко и компания в Кардиф дойде след изпълнение на дузпи и бе възприета като изненада, защото Уелс влезе като фаворит в този сблъсък. Играчите на Дженаро Гатузо видимо останаха доволни от този развой, считайки че явно Босна е по-лесният съперник за тях в сравнение с Уелс. Телевизия “Рай” показа как някои и играчите на “скаудрата”, сред които Гулиелмо Викарио и Федерико Димарко се радват след последната дузпа, с която Керим Алайбегович донесе победата на Босна.

Италианските медии обаче не останаха очаровани от поведението на националите на страната и ги предупредиха, че това може само да мотивира съперника и неговите фенове.

“Гадзета дело спорт” написа следното: “Очевидно те смятат босненците за по-приемлив съперник от уелсците. Но както казват в САЩ, “внимавай какво си пожелаваш”. Да се надяваме, че това няма да ни донесе лош късмет”.

“Кориере дело спорт” също отправи предупреждение: “„Гатузо отново ще трябва да направи всичко възможно, за да накара играчите си да разберат, че атмосферата в Босна ще бъде наелектризирана във вторник“, пише вестникът.” И подценяването може да мотивира съперника още повече. По-добре да бъдат внимателни, дори малко суеверни”.

В Босна също са останали подразнени, което личи и от коментар на акаунта за босненски футбол в социалната мрежа “Х”. “Вижте тази липса на уважение и арогантност от страна на италианците. Те вече празнуваха, след като спечелихме с дузпи. Ще вземем това предвид в Зеница”, написа Bosnian Football.

Още от Футбол свят

Клоп: Салах е един от най-великите за всички времена

Клоп: Салах е един от най-великите за всички времена

  • 27 март 2026 | 10:55
  • 4704
  • 6
Погба с първи гол за Монако

Погба с първи гол за Монако

  • 27 март 2026 | 10:51
  • 1414
  • 1
Тонали: Сблъскахме се с демони от миналото

Тонали: Сблъскахме се с демони от миналото

  • 27 март 2026 | 10:28
  • 1150
  • 0
Тухел: Бен Уайт заслужава втори шанс с английския национален отбор

Тухел: Бен Уайт заслужава втори шанс с английския национален отбор

  • 27 март 2026 | 10:20
  • 866
  • 0
Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

  • 27 март 2026 | 07:40
  • 7787
  • 1
Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

  • 27 март 2026 | 06:59
  • 2008
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 140465
  • 307
Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

  • 27 март 2026 | 14:08
  • 13508
  • 9
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

  • 27 март 2026 | 12:44
  • 11000
  • 23
Очаквайте на живо: Ботев (Пловдив) и Локо (София) ще премерят сили в контрола

Очаквайте на живо: Ботев (Пловдив) и Локо (София) ще премерят сили в контрола

  • 27 март 2026 | 14:39
  • 298
  • 0
Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

  • 27 март 2026 | 09:12
  • 20825
  • 2
Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

  • 27 март 2026 | 12:50
  • 1874
  • 10