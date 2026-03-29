Притеснителен за Италия съдия ще свири двубоя в Босна

Почти изцяло френски съдийски екип, воден от рефера Клеман Тюрпен, ще ръководи предстоящия финален плейоф за Световното първенство между Босна и Херцеговина и Италия във вторник вечер. Мачът е в Зеница от 21:45 ч. българско време, като победителят ще пътува за Мондиала.

Назначението на Тюрпен обаче леко притеснява “адзурите”. Точно французинът беше рефер и на злополучната загуба с 0:1 от Република Северна Македония в полуфиналния плейоф за Световното първенство през 2022 г., която коства на „адзурите“ участието на финалния турнир същата година.

Въпросният дуел със северномакедонците е един от петте предишни двубоя на Италия, ръководени от Тюрпен. Той е свирил и победата с 3:0 над Уругвай в приятелски мач през 2017 г., успеха с 2:0 над Полша в Лигата на нациите през 2020 г., загубата с 1:3 от Англия в квалификациите за Евро 2024, както и победата с 3:0 над Израел в квалификациите за Световното първенство по-рано този сезон.

На Тюрпен сега ще асистират неговите сънародници Никола Даго и Бенжамен Паж, докато четвърти съдия ще бъде испанецът Хосе Мария Санчес. В стаята за видеоповторения (VAR) ще бъдат французите Жером Брисар и Вили Делажо.

Пянич към Италия: Какво се радвате, няма да ви хареса в Зеница

През настоящия сезон Тюрпен е ръководил 12 мача в Лига 1, шест в Шампионската лига, два в квалификациите за Шампионската лига, два в Про лигата на ОАЕ, един в Про лигата на Саудитска Арабия и един за Купата на Франция.

Единственият двубой с участието на италиански отбор, който Тюрпен е свирил до момента през сезона, е загубата на Наполи с 2:3 от Челси в Шампионската лига.