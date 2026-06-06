Саудитска Арабия не даде шанс на Пуерто Рико

Саудитска Арабия победи с 3:0 Пуерто Рико във втората си контрола преди старта на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Саудитите, които допуснаха поражение с 1:2 от Еквадор в предходната си проверка, не показаха колебания срещу намиращия се с точно 95 места в ранглистата на ФИФА зад тях пуерторикански тим.

Султан Мандаш откри за Саудитска Арабия в добавеното време на първата част на мача, който се игра в Остин, щата Тексас. Пет минути след почивката Абдулах ал Хамдан вкара втори гол за символичните гости, а крайното 3:0 оформи капитанът Салем ал Даусари в 88-мата минута.

До началото на Мондиал 2026 Саудитска Арабия ще проведе още една контрола. Тя ще бъде срещу Сенегал на 10 юни в Сан Антонио.

На Световното играчите на старши треньора Йоргос Донис са в група с отборите на Испания, Уругвай и Кабо Верде.

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Снимки: Gettyimages