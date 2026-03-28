Пянич към Италия: Какво се радвате, няма да ви хареса в Зеница

Легендата на Босна Миралем Пянич даде дълго интервю пред "Гадзета дело Спорт" преди решителния плейоф за класиране на Мондиал 2026 на родината му срещу Италия.

"Не ме изненадва, че се стигна до този мач, да кажем, че това е сблъсъкът, който се надявах да видя. Босна е моят дом, разбира се, но Италия е в сърцето ми, сякаш е моята втора родина. Ние мечтаем да отидем на Световното, вие (италианците) също. Да видим как ще свърши. Мачът в Босна се възприема като историческо събитие. Босна ще спре за няколко часа: три милиона души ще подкрепят нашия отбор. На стадиона ще бъде невиждан ад. Ще останете шокирани от нашата страст.

Miralem Pjanić intervista: ""L'esultanza dopo l'eliminazione del Galles? Non l'ho capita" ⁦⁦@FIGC⁩ ⁦@SkySport⁩ ⁦@Azzurri⁩ I rappresentanti della federazione Buffon in testa e Bonucci hanno gravi responsabilità in merito. La ci pestano! https://t.co/M4iDhxnOd7 — ALE (@cutolotto) March 28, 2026

В Зеница ще запалим огън. Няма да е приятно за италианците да бъдат там, повярвай ми. Видях играчите мотивирани и уверени. За деветдесет минути, а може би и повече, това няма да е просто футболен мач, а спортна битка“, започва бившият халф на Барселона, Ювентус и Рома.

Запитан за станалото вече прословуто видео с играчи на "скуадрата", които се радват, след като Босна спечели дузпите в Уелс, Пянич отговори: "Честно казано, не разбирам защо... Босна ги очаква с отворени обятия (смее се). Ще видим как ще свърши. Италия си е Италия и ние я уважаваме много. Но кой знае: ще трябва да са добри, за да управляват мача в една ужасна атмосфера. Ще е нужна индивидуалност, за да си тръгнат от Зеница с победа.“

"Босна се възроди чрез ново поколение играчи, които осъзнават силата си. Селекционерът Барбарец изгради добра група. Сплотеността в момента е най-важният елемент в нашия национален отбор.Невероятно е това, което прави Един Джеко. Въпреки възрастта си, той продължава да вкарва решителни голове. Той е от онези шампиони, които изведнъж могат да решат мачовете, както се видя в Уелс. Много сме щастливи, че все още го имаме на терена, и се надявам да успее да се повтори и във вторник", добави бившият полузащитник, който в момента е футболен агент.

"Според мен Италия все още е един от най-силните отбори. А Рино (б.ред. - селекционерът на "адзурите" Дженаро Гатузо) свърши много добра работа. Нещастието беше, че в групата се паднахте с Норвегия, която направи изключителен рейд. Надяваме се във вторник Италия да усети напрежението от евентуален провал: за вас е неприемливо да сте далеч от Световното първенство три пъти поред.

Моят фаворит за Световното е Испания, която с Педри и Ямал има наистина много качество. Над средното ниво. След това слагам Бразилия, Аржентина, а също и Португалия, която може да стигне далеч", завърши Пянич.

Снимки: Imago