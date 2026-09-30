Напрежение около Кристиано Роналдо в лагера на Португалия

След победата на Португалия с 2:1 над Норвегия в Осло в неделя се стигна до необичайна ситуация в лагера на „мореплавателите“. Кристиано Роналдо остана неизползвана резерва през целия двубой. На последвалата пресконференция селекционерът Жорже Жезуш подчерта, че срещата е изисквала различен подход и че звездата вече е на 41 години, а не на 20, независимо че е бил напълно готов за игра. Специалистът уточни също, че решението му не е било продиктувано от стремеж да го предпази физически.

Обстановката около тима остава напрегната и преди втория мач срещу Дания в Копенхаген. Португалските издания „А Бола“ и „О Жого“ съобщиха, че капитанът не е провел занимание със съотборниците си на „Еледа Стадион“ в Малмьо, а вместо това се е прибрал в хотела, за да тренира индивидуално във фитнеса.

Липсата на подходящо оборудване на стадиона е станала повод за решението на нападателя на „Ал Насър“ да изпълни индивидуалната си програма в хотелски условия. От Португалската футболна федерация разясниха причините за отделната подготовка на капитана, като категорично бе отхвърлена възможността той да има физически или здравословни проблеми.

Въпреки това президентът на централата Педро Проенса е отпътувал за Копенхаген не само за да подкрепи отбора срещу Дания утре вечер, но и да влезе в ролята на посредник и да изглади напрежението около звездата. В Швеция се е състояла и специална среща между нападателя и селекционера.

Журналистът Нуно Луз от португалската телевизия „СИК“ допълни картината около бъдещето на Роналдо с националната фланелка. Нападателят е обмислял да прекрати кариерата си в представителния тим след Световното първенство през 2026 година, но проведеният разговор между него, Жорже Жезуш и Педро Проенса е осуетил това намерение и го е убедил да продължи да защитава цветовете на родината си.

Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

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