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Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

  • 2 окт 2026 | 18:48
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Слушай на живо: Исландия - България

Полузащитникът на националния отбор Илия Груев смята, че тимът ни трябва да покаже по-различно лице при гостуването на Исландия в Рейкявик в сравнение в двубоите с Люксембург и Естония миналата седмица.

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“Ситуацията не е добра, но утре имаме нов шанс и имаме ясни указания от новия треньорски щаб и се надявам това да се види утре. Последните години нещата не вървят както ние си представяхме. Имахме тук-таме добри резултати в началото на Кръстаич и Илиан Илиев, но не можем да го задържим за по-дълъг период. Трябва да покажем, че сме отбор и да играем по-компактно, за да вземем резултати и да тръгнем напред. Според мен няма психологически проблем, но просто сме на едно ниво, в което не можем да играем на добро ниво през няколко дни. Опитваме се да сме позитивни, защото няма друг път в момента и се надявам вече да се видят резултатите, защото последните години показаха, че сме повече надолу. Човек ако иска да бъде лидер, трябва да се поема отговорност и да се покаже воля и хъс да играеш за България”, каза Груев по време на пресконференцията преди утрешния двубой.

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