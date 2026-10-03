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Босна и Херцеговина изпрати легендарния Джеко с реми срещу Швеция

  • 3 окт 2026 | 00:54
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Босна и Херцеговина изпрати легендарния Джеко с реми срещу Швеция

Националните отбори на Босна и Херцеговина и Швеция завършиха наравно 1:1 в Зеница в срещата помежду си от група 4 на втора дивизия в Лигата на нациите.

Мачът премина под знака на бенефиса на легендата на домакините Един Джеко. Тази вечер нападателят изигра последния си 152-ри двубой с националната фланелка, с която има 73 гола и 31 асистенции, като е рекордьор и по трите показателя. По този повод през целия ден една от най-емблематичните сгради в столицата Сараево беше украсена с огромна фланелка с номер 11 на 40-годишния нападател и посланието: „Благодарим, Диаманте!“

В 11-ата минута на мача пък имаше специално пиро шоу от блоковете край стадиона. При смяната си в 61-вата минута Джеко беше изпратен с шпалир от всички свои съотборници и с аплодисменти от съперниковите играчи, а също така получи целувка по бузата от селекционера Сергей Барбарез. След края на срещата голмайсторът получи рамкирана своя картина и огромен букет от цветя. Също така имаше шоу с дронове, посветено на него.

Що се отнася до самия двубой, още през първото полувреме ВАР отмени два гола. В 17-ата минута Виктор Гьокереш беше точен за гостите, но видеосистемата показа негова игра с ръка. Точно преди почивката пък Джеко се разписа, но се оказа, че секунди по-рано топката е напуснала очертанията на терена. В 61-вата минута Гьокереш успя да отбележи редовен гол и така стана първият играч в историята с попадение в шест поредни мача в турнира. Въпреки това домакините избегнаха поражението в 80-ата минута, когато младата им звезда Керим Алайбегович осигури равенството със своя удар отблизо.

Така Швеция остана лидер в групата със 7 точки, а Босна продължава да е на втората позиция със своите 5 пункта. Полша е на третото място с 4 точки на сметката си, а Румъния е последна все още без актив.

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Снимки: Imago

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