Съставите на Франция и Италия, Дембеле и Олисе са титуляри

Националните отбори на Франция и Италия излизат един срещу друг на „Стад дьо Франс“ в най-вълнуващия мач от днешната програма в Лигата на нациите, който е от група 1 на дивизия „А“ в турнира.

Зинедин Зидан е извършил цели шест промени в стартовия състав на Франция след победата с 1:0 над Белгия – по две във всяка линия. В защита този път шанс за изява получават Дайо Упамекано и Адриан Труфер за сметка на Максенс Лакроа в центъра и Анди Диуф отляво. В халфовата линия новите имена са Раян Шерки и Адриен Рабио, които заменят Манес Аклиуш и Едуардо Камавинга. В атака се завръщат централният нападател Усман Дембеле и дясното крило Майкъл Олисе вместо Естебан Льопол и Брадли Баркола, а Дезире Дуе е прехвърлен на левия фланг.

Les Bleus’ starting XI to face Italy tonight 💙🇫🇷



Kick-off at 8.45pm local time 📺#FRAITA pic.twitter.com/puj5IZSfNt — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 2, 2026

От друга страна, Роберто Манчини е направил само две промени сред титулярите на Италия след убедителния успех с 4:1 над Турция. Като ляв бек ще играе Рикардо Калафиори, а не Матео Руджери. Компания на братята Франечко Пио Еспозито и Себастиано Еспозито в атака ще прави Мойс Кийн, който заменя контузения Джакомо Распадори и ще действа като дясно крило.

Франция: Менян, Калюлю, Жаке, Упамекано, Труфер, Шерки, Да Куня, Рабио, Олисе, Дембеле, Дуе

Италия: Донарума, Кайоде, Скалвини, Бастони, Калафиори, Фратези, Тонали, Фаджоли, Кийн, Ф. П. Еспозито, С. Еспозито

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