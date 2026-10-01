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Дания 1:2 Португалия, шеметен отговор на "мореплавателите"

  • 1 окт 2026 | 21:44
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Дания 1:2 Португалия, шеметен отговор на "мореплавателите"

Дания и Португалия играят при 1:2 в мач от третия кръг на Лигата на нациите.

Първата по-интересна ситуация в двубоя дойде в седмата минута, когато “мореплавателите” успяха да отнемат топката високо и се стигна до два последователни изстрела на Гонзало Рамош и Витиня, които не затрудниха Мадс Хермансен. Още в следващата атака се стигна до първата реална ситуация за попадение. Домакините хванаха своя противник неподготвен с една бърза атака, Дагим бе изведен отдясно и пусна успореден пас, но там Расмус Хойлунд закъсня и не успя да стреля в почти опразнената врата.

Гостите натиснаха след десетата минута, когато стигнаха до последователни статични положения. Първо се стигна до разбъркване след фал, при което в крайна сметка топката достигна до Гонзало Рамош, той не бе неподготвен и я отклони съвсем леко, но само за да нацели гредата. Веднага след това датските футболисти направиха нова грешка и загубиха пред собственото си наказателно поле, а Жоао Кансело се вклини между защитниците, излезе на перфектна позиция и копна над вратаря за 0:1.

Последва опит за натиск от страна на играчите на Райън Ример, които на няколко пъти отнеха в невралгични зони след грешки на португалците, но не успяваха да се възползват по най-добрия начин от тези ситуации. В 21-ата минута Педро Нето демонстрира добра скорост и техника на десния фланг, след което успя отлично да обърне фронта на атаката, намирайки Рафаел Леао отляво, но ударът на крилото бе спасен. Последва корнер, след който Оливер Провестгард в опит да отнеме на Рубен Диаш я прати в краката на Леао, чийто удар бе спасен. В ответната атака гостите отново се оказаха неподготвени за бързото нападение на датчаните, кълбото бе пратено към Михаел Дамсгор, който отправи красив удар с фалц в далечния удар, който направи напълно безпомощен Диого Коща за 1:1.

Футболистите на Португалия не загубиха никакво време в суетене и възстановиха преднината си веднага след подновяването на играта. Това се случи след отлично отиграване на Гонзало Рамош, който с пета намери своя капитан Бруно Фернандеш, а полузащитникът на Манчестър Юнайтед веднага му върна услугата, пращайки топката в перспектива, а нападателят на Милан я догони и реализира за 1:2.

“Мореплавателите” започнаха отлично турнира с две поредни победи, но в последните дни именно около тях се завъртя един от най-големите скандали. Голямата звезда на тима Кристиано Роналдо, който не получи нито минута игра при успеха над Норвегия, в крайна сметка си събра багажа и късно снощи напусна лагера на националния тим. Досегашният капитан влезе в пререкания относно игровото си време с новия наставник Жорже Жезус, които в крайна сметка са достигнали връхна точка и се е стигнало до разрив. От своя страна домакините стартираха кампанията в турнира с поражение при гостуването също на Норвегия, но се реваншираха няколко дни по-късно и спечелиха като домакин на Уелс, което в момента ги нарежда втори в групата. “Червения динамит” надделя над този съперник през миналата пролет с минималното 1:0 на 1/4-финалите именно в Лигата на нациите, но след поражение с 5:2 в реванша отпадна.

Наставникът на Португалия Жорже Жезус пуска на терена Рубен Невес и Витиня, които заменят Палиня и Жоао Невес, докато Бруно Фернандес, който имаше физически проблеми, се завръща в състава и заема мястото на Жоао Феликс. Именно халфът на Манчестър Юнайтед поема и капитанската лента на тима за двубоя. Рафаел Леао също получава шанс от първата минута на мястото на Франсиско Консейсао, който също е с травма.

Наставникът на Дания Райън Ример прави три промени в своя тим. Патрик Доргу, който е един от водещите футболисти на тима в последно време, получи контузия срещу Уелс и отпадна от сметките. Густав Исаксен и Филип Йоргенсен остават на пейката, а на техните места започват Мадс Хермансен, Адам Дагим и Мохамед Дарами.

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