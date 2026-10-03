Халф на Исландия Не познавам България, трябва да внимаваме

По-младите състезатели в селекцията на Исландия трябва да черпят опит и непримиримост от опитните Гилфи Сигурдсон и Арон Гунарсон. Това подчерта полузащитникът на германския Кьолн Исак Бергман Йоханесон преди домакинството срещу България в турнира Лига на нациите.

Сблъсъкът от третия кръг в група С/4 е насрочен за събота от 19:00 часа българско време. Двата съперника влизат в двубоя в коренно различно настроение и точков актив, след като „островитяните“ се завърнаха с класически успех 3:0 от гостуването си на Люксембург.

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„Длъжни сме да се поучим от примера на Арон и Гилфи. Те са напълно безкомпромисни в единоборствата. Не можем просто да бъдем състав, който разиграва приятно, но няма нужната твърдост да печели срещите си. Срещу Люксембург може би не показахме най-добрата си игра при владеенето на топката, но се справихме отлично като цяло и запазването на чиста мрежа беше от първостепенно значение“, заяви 23-годишният халф, който е роден в Англия. Той говори пред медиите заедно със селекционера на домакините Арнар Гунлаугсон.

Йоханесон коментира и очакванията си за българския тим: „Не познаваме съперника в големи детайли, но няма да ни бъде лесно. С оглед на резултатите, които записаха дотук, те със сигурност ще опитат да наваксат пропуснатите точки във всеки следващ двубой. Длъжни сме да подходим с повишено внимание“.

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Футболистът подчерта и положителното въздействие на опитните фигури в отбора: „Присъствието на 37-годишния Гилфи на терена дава сериозен импулс. Той продължава да дава абсолютно всичко от себе си за родината. Неговата енергия се усеща непрекъснато и това определено ми помогна много“.

Крайният победител в групата ще спечели директна промоция за Лига Б, по-предна позиция (трета вместо четвърта урна) при тегленето на жребия за квалификациите за европейското първенство, както и потенциална квота за баражите за Евро 2028 при благоприятно развитие.

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Снимки: Gettyimages