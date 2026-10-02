Атанас Рибарски говори преди медиите в Исландия - очаквайте на живо!

Слушай на живо: Исландия - България

Новият селекционер на България Атанас Рибарски ще говори пред медиите в Рейкявик в 18:30 часа българско време. Специалистът, който наследи подалия оставка Александър Димитров, ще дебютира утре начело на "лъвовете" срещу Исландия в Лига на нациите.

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Заедно с наставника ще говори и полузащитникът на Лийдс Илия Груев. След това нашите ще проведат своята тренировка на стадион "Лаугардалсволур", като първите 15 минути от нея ще бъдат открити за медиите.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Исландия

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