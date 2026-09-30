Жезус за Роналдо: Ако имам нужда от него, ще влезе, ако не, няма

Селекционерът на Португалия Жорхе Жезуш отрече да има конфликт с Кристиано Роналдо заради игровото му време и категорично заяви, че нападателят не е отказвал да тренира преди мача с Дания. Жезуш обясни, че двамата предварително са се разбрали за натоварването на Роналдо, като подобен план е бил изготвен и за Бруно Фернандеш.

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„Вярно е, че имахме уговорка – изготвихме план, точно както с Бруно Фернандеш – и казах на Крис, че няма да играе в мачовете срещу Норвегия и Дания. Работил съм с него цяла година. Не съм дошъл в националния отбор преди три месеца, за да се запознаваме тепърва. Познавам отлично физическото му състояние. Знам, че когато има мачове на всеки три дни, Крис рядко играе. Освен това той никога не тренира в първия или втория ден след мач. Разбрахме се за това“, заяви Жезуш.

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Треньорът беше категоричен, че Роналдо не е отказвал да тренира. „Той не е отказвал да тренира. Крис работи във фитнеса, прави упражнения за мобилност на терена, а след това и силови упражнения в хотела. Не е отказвал. Днес ще тренира. И не е отказвал тренировка. Това е невъзможно. Наистина ли мислите така? Това не е в стила на Крис. Феликс не тренира днес, защото се опитвахме да овладеем умората, Франсиско Консейсао също не тренира, защото е контузен“, каза Жезуш, който добави, че решението дали Роналдо да играе зависи единствено от нуждите на отбора.

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Жезуш даде за пример и Бруно Фернандеш, за да обясни как подхожда към играчите с по-голям статут. Той разкри, че след мача с Уелс е разговарял с полузащитника, който е бил уморен и е играл с физически проблем, и му е казал, че няма да участва в следващия двубой, но ще бъде на разположение срещу Дания. „Направих точно същото и с Роналдо. Бруно ще играе срещу Дания. Статутът на играча не дава специални привилегии. Този статут е свързан с уважението към кариерата им“, обясни селекционерът. Жезуш допълни, че познава отлично качествата на Фернандеш и възнамерява да го използва като полузащитник, а не като крило.

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„Ако имам нужда от него, ще влезе. Ако не – няма. Статутът на играча не дава специални привилегии. Той е свързан с уважението към кариерата им. Винаги излагам намеренията си и плана, който съм изготвил, пред играча, но в крайна сметка аз съм този, който взема решението“, обясни селекционерът. Жезуш разкри още, че президентът на португалската федерация Педро Проенса е разговарял с него и Роналдо след ситуацията, тъй като ролята му е да комуникира с капитана и треньора при възникнало напрежение.

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Снимки: Gettyimages