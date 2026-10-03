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Зинедин Зидан: Заслужавахме повече

  • 3 окт 2026 | 02:31
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Зинедин Зидан: Заслужавахме повече

След две последователни победи в началото на престоя си начело на Франция, Зинедин Зидан записа първа грешна стъпка, след като „петлите“ завършиха 1:1 срещу Италия на „Стад дьо Франс“ в мач от третия кръг на Лигата на нациите. Въпреки изпуснатия успех, селекционерът на домакините подчерта изключителното себераздаване на своите футболисти.

„Изключително много съжалявам за момчетата, защото заслужавахме повече, но такъв е футболът“, коментира Зидан веднага след срещата. „Имахме възможности да решим всичко, но не се възползвахме. Въпреки това мога само да се гордея с тях. Разочаровани сме от загубата на две точки, но самата игра бе на високо ниво. Пресата ни беше отлична, единоборствата – също. Играчите бяха пример за поведение на терена. Разочарован съм единствено заради тях, тъй като дадоха абсолютно всичко от себе си, а резултатът не съответства на показаното. Видяното обаче е много обнадеждаващо.“

Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан
Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

Треньорът изрази задоволство от подобрението в действията на отбора след почивката: „През първата част владеехме топката без особена острота. Трябваше да атакуваме празните пространства в последната третина и коригирахме това на полувремето. За да затрудниш такъв съперник, се изисква бързина в свободните зони. Ние създадохме нужните условия, докато те разчитаха на класически дефанзивен стил и контраатаки.“

„Когато контролираш срещата и се справяш отлично, понякога един малък детайл обръща развоя и нарушава ритъма“, посочи Зидан относно грешката при гола. „Дали Люка Да Куня е съкрушен? Не, категорично не. Аз гледам цялостната картина. Грешките са неразделна част от играта. За мен е важно цялостното представяне на тима, от което съм много доволен. Играчите трябва да се гордеят с показаното тази вечер“, допълни наставникът.

Преди домакинството на Белгия в понеделник, което ще бъде четвъртият и последен двубой от този международен прозорец, Зидан не скри вълнението си от топлото посрещане на „Стад дьо Франс“: „Овациите ме трогнаха истински. Искахме да зарадваме феновете с победа. Този път не се получи, но ще се възстановим бързо, за да спечелим следващия мач.“

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