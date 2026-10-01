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Това е краят: Кристиано приключи окончателно с националния отбор на Португалия

  • 1 окт 2026 | 00:14
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Това е краят: Кристиано приключи окончателно с националния отбор на Португалия

Кристиано Роналдо е взел окончателно и необратимо решение да прекрати кариерата си в представителния тим на Португалия. Според информация на изданието „О Жого“, сблъсъкът срещу Уелс на стадион „Жозе Алваладе“ ще остане историческият последен мач за звездата с екипа на „мореплавателите“.

Нападателят на Ал Насър вече е напуснал хотела на тима в Копенхаген в навечерието на двубоя с Дания. До тази развръзка се стигна след разговор с президента на Португалската футболна федерация (ФПФ) Педро Проенса.

Роналдо си събра багажа и заяви: В подходящ момент ще кажа цялата истина!
Роналдо си събра багажа и заяви: В подходящ момент ще кажа цялата истина!

Рекордьорът по участия и попадения за родината си също намекна за това решение чрез официалните си канали в социалните мрежи.

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„След пресконференцията на националния селекционер и в резултат на разговор с президента на ФПФ взех решение да напусна лагера на националния отбор. Когато му дойде времето, ще разкрия истината пред всички португалци за причините, мотивирали оттеглянето ми от тима, на който винаги съм бил отдаден напълно. Сега е време да пожелая успех на Португалия и на всички мои съотборници без изключение“, заяви футболната легенда.

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