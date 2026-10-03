Бастони: Ако можем да играем така срещу Франция, можем срещу всеки

Защитникът на Италия Алесандро Бастони призна, че не е очаквал да отбележи два гола в два поредни мача от Лигата на нациите, но подчерта, че силната игра на тима срещу Франция е показателна за потенциала на отбора. Бранителят направи впечатляващо завръщане за „адзурите“, след като не бе обличал националната фланелка от злополучния си червен картон в баража срещу Босна и Херцеговина, лишил тима от участие на трето поредно Световно първенство. Бастони първо се разписа при победата с 4:1 като гост на Турция, а след това донесе и равенството 1:1 при визитата на Франция в Париж.

„Беше изключително тежък мач. Знаехме какво ни чака, но съм много щастлив от представянето на целия състав“, сподели Бастони. „Борихме се мъжки, преминахме през трудни моменти и дори развалихме плановете на домакините, които се готвеха за голям празник. Бяхме наясно, че не идваме на разходка, и срещата го доказа.“

Макар ролята му да не е на типичен реализатор, бранителят се превърна в най-резултатния футболист в настоящия втори престой на селекционера Роберто Манчини.

„Винаги е приятно да се разпишеш, но веднага след попадението мислех само как да не допуснем нов гол, защото всяка точка е ценна. Това е добър резултат, който ще ни даде допълнителна увереност занапред“, отбеляза италианският защитник.

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През последните месеци Бастони бе подложен на сериозен натиск не само заради изгонването в квалификациите, но и заради извънспортен скандал, предизвикал спекулации за напускането му на Серия А.

„Не очаквах да вкарам два гола, но никога не съм губил вяра във възможностите си. Няма да позволя на една или две неприятни ситуации да заличат кариера от над 300 мача. Благодаря на моето семейство за постоянната подкрепа и се надявам това, че продължавам с високо вдигната глава, да се оценява положително“, допълни централният бранител.

Статистиката показва, че френският национален отбор няма запазена суха мрежа срещу Италия от нулевото равенство през септември 2007 година, като е допуснал десет гола в последните седем срещи между двата тима. След като Дайо Упамекано бе изгонен в заключителните минути на двубоя, италианците дори потърсиха победно попадение.

„Вярвахме в шансовете си за успех от самото начало и именно ние имахме по-добрите възможности да открием резултата преди почивката. Това е силен сигнал – щом можем да изнесем такъв мач срещу Франция в Париж, можем да го направим срещу всеки съперник. Предстои ни следващ двубой от цикъла и не приемаме нищо за даденост, очаква ни още един сериозен тест“, завърши Бастони.

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Снимки: Imago