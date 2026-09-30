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Роналдо не трябва да е титуляр за Португалия, смятат феновете на "мореплавателите"

  • 30 сеп 2026 | 17:29
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Роналдо не трябва да е титуляр за Португалия, смятат феновете на "мореплавателите"

Кристиано Роналдо вече не трябва да бъде титуляр в португалския национален отбор по футбол, сочи проучване сред привърженици в страната. Нападателят бе оставен като неизползвана резерва в неделната победа с 2:1 срещу Норвегия в Лигата на нациите.   Проучването е извършено от авторитетното списание A Bola, а според него Гонсало Рамос и Жоао Феликс трябва да започнат в атака срещу Дания

Роналдо провел спешна среща със селекционера след напрежението в лагера на Португалия
Роналдо провел спешна среща със селекционера след напрежението в лагера на Португалия

Местни медии твърдят, че Роналдо е приел предложението на Жорже Жезуш да не играе като титуляр срещу Норвегия, но селекционерът му е обещал да влезе за последните 30 минути. Това не се случи и повдигна въпроса дали неговата кариера в националния отбор върви към приключване.   Роналдо изненада футболния свят с решението си да остане в селекцията на Португалия след края на Световното първенство, докато Лионел Меси се оттегли от Аржентина. През август португалецът каза, че това най-вероятно е последният му сезон във футбола, като голямата цел е да достигне 1000 гола.  

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Снимки: Gettyimages

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