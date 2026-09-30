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Роналдо провел спешна среща със селекционера след напрежението в лагера на Португалия

  • 30 сеп 2026 | 13:52
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Роналдо провел спешна среща със селекционера след напрежението в лагера на Португалия

Кристиано Роналдо е провел спешен разговор със селекционера на Португалия Жорже Жезус след напрежението, възникнало около решението нападателят да остане неизползвана резерва при победата с 2:1 над Норвегия в Лигата на нациите. На тази среща двамата са изгладили различията си и са се разбрали в името на "мореплавателите". Това бе първият официален мач от 2008 година насам, в който 41-годишният Роналдо не влезе в игра, въпреки че бе на резервната скамейка. Първоначално се очакваше двамата да проведат разговор в присъствието и на президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, който дори промени плановете си и отпътува по-рано за Копенхаген.

Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия
Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

Жезус заяви след двубоя, че е обещал на Роналдо да го пусне в игра, но развитието на срещата го е накарало да промени решението си. „Преди мача му казах: „Няма да те пусна от началото, но по време на мача ще те вкарам“. Но футболът е такъв – той диктува нещата и в този случай не смятах, че трябва да сменям нападателя, защото мачът не изискваше играч с характеристиките на Кристиано. Знаехме, че имаме още един мач с Дания“, обясни селекционерът.

Напрежение около Кристиано Роналдо в лагера на Португалия
Напрежение около Кристиано Роналдо в лагера на Португалия

Роналдо е бил видимо недоволен от ситуацията, като след последния съдийски сигнал се е прибрал директно в съблекалнята, без да се присъедини към съотборниците си при поздравяването на португалските фенове. Жезус призна, че ще трябва да разговаря с капитана, но подчерта, че познава добре нападателя. „Разбира се, че трябва да говоря с него. Познавам го много добре. Националният отбор е нещо различно от клубния футбол, но за мен това не е изненада. Националният отбор е на всички ни, а той е капитанът. Не мога да кажа какво точно мисли, защото само след като говоря с него, ще мога да отговоря конкретно“, каза Жезус.

Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд
Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

Според последната информация от Португалия разговорът между двамата вече се е състоял и е преминал спокойно, като Жезус и Роналдо са оставили случилото се зад гърба си. Португалия продължава кампанията си в Лигата на нациите с гостуване на Дания, а Роналдо остава водещият реализатор в историята на националния отбор със 146 гола в 234 мача.

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