Манчини: Играхме като отбор, това е нова крачка напред

Селекционерът на Италия Роберто Манчини изрази задоволство от колективния дух и представянето на своите футболисти при равенството 1:1 в гостуването на Франция. Специалистът определи спечелената точка в Париж като поредна важна стъпка в развитието на състава.

„Знаехме, че мачът ще бъде изключително труден, особено в началните минути, но се справихме отлично и почти не им оставихме чисти шансове, макар те да владееха топката повече“, заяви Манчини пред РАИ Спорт. „Играхме като истински отбор – атакувахме и се защитавахме задружно, така че вечерта определено е положителна за нас. Исках това да бъде поредната крачка напред по нашия път. Хареса ми, че се опитвахме да играем футбол срещу изключителен френски тим, пълен с шампиони. На моменти страдахме, но винаги търсехме гола, когато се откриеше възможност“, започна Манчини.

В края на срещата Дайо Упамекано бе изгонен с директен червен картон и остави Франция с десет души, но въпреки това както Зинедин Зидан, така и Манчини продължиха да преследват победата до последния съдийски сигнал. „Това е футболът – и двамата треньори, и двата тима искаха трите точки до самия край“, отбеляза италианският наставник.

„Видях позитивни неща и през второто полувреме срещу Белгия, но резултатите винаги променят начина, по който хората оценяват мачовете. Джиджо ни спаси в някои моменти, но ние играхме зряло и създавахме положения през цялото време. Убеден съм, че с постоянна работа тези момчета ще изградят страхотен национален отбор. Нужно е време – ще има по-силни и по-слаби моменти, но процесът изисква търпение“, допълни специалистът.

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Снимки: Gettyimages