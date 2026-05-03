Левски: Здравей, Шампионска лига!

От Левски публикуваха интересен колаж на препълнения стадион "Георги Аспарухов" след шампионския мач срещу ЦСКА 1948 на фона на логото на Шампионска лига. "Сините" спечелиха 27-мата си титла на България, а с това се класираха и за първия предварителен кръг на най-престижния клубен турнур.

Първите мачове от този етап на турнира са предвидени за 7/8 юли, а реваншите - седмица по-късно. Жребият е на 16 юни. Коефициентът на Левски е 7.000.

"Здравей, Шампионска лига!", написаха от клуба.