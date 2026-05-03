Левски празнува с феновете на голям купон в столично заведение

Определено тази нощ “синя” България няма да спи след радостта от 27-ата шампионска титла на Левски.

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

След триумфа на столичния гранд в мача с ЦСКА 1948, спечелен с 1:0, който гарантира златните медали за сезон 2025/206 в efbet Лига предсрочно тържествата на привържениците в цялата страна започнаха.

Невиждана еуфория на “Герена” при шампионския гол

Вече се появиха кадри от центъра на София, където се извиси факлеада под “Моста на влюбените”, а малко след това в социалните мрежи изтекоха и снимки с празненствата на привържениците в голямо столично заведение.

“Сините” празненства превзеха София

Там бе и целият отбор на “сините”, а капитанът Георги Костадинов позира за снимка до екзалтираните запалянковци.