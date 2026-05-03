И в Аржентина споменаха големия успех на Левски

Броени часове след големия триумф на Левски в efbet Лига, който прекрати 17-годишната суша без титла, събитието бе отразено и в международния новинарски обмен.

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

Реномираният вестник AS писа непосредствено след победата на “сините” над ЦСКА 1948 с 1:0, която гарантира на Левски 27-ата титла, а малко след това се появиха новини и в други международни медии.

Вестник “AS”: Веласкес сложи край на проклятието в България

Аржентинската Infobae бе една от тях, като платформата акцентира върху ролята на старши треньора Хулио Веласкес, чийто роден език е испанският, какъвто е и официалният език в Аржентина.

