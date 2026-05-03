В Италия за шоуто на “Герена”: Стадион, обхванат от пламъци

Италианската медия SportMediaset отрази големия успех на Левски, който качи “сините” на върха на българската футболна пирамида за първия път от 2009 г.

На Ботуша акцентираха върху грандиозното пирошоу, което обхвана “Герена” след последния съдийски сигнал, както и че 27-ата шампионска титла сложи край на доминацията на Лудогорец, стартирала през 2012 г.

Уникално пирошоу “Герена” след триумфа

“Стадион, обхванат от пламъци: гореща атмосфера в София за Левски, шампион на България след 17 години. Край на доминацията на Лудогорец от 2011/2012”, написаха от изданието.