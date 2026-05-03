Голът на Дуганджич върна спомените за шампионското попадение от 2009 г.

Марко Дуганджич бе големият герой на Левски тази вечер, отбелязвайки попадението за победата с 1:0 над ЦСКА 1948, която дари “сините” с 27-а шампионска титла.

Голът обаче надхвърли огромното значение, което имаше и не просто влезе в славната история на шампионите, но и напомни за някои много интересни неща от последната шампионска титла на столичния гранд.

Дуганджич носи фланелката с номер 45 на гърба си, а през 2009 г., когато бе последният път, в който Левски стана шампион, шампионското попадение отново бе отбелязано от футболист с 45-и номер.

Това бе легендарният Владимир Гаджев, който преди точно 16 години и 336 дни на 31 май 2009 г. в среща от 29-ия кръг на тогавашната “А” Професионална футболна група се разписа във вратата на Миньор (Перник).

Тогава “сините” не успяха да спечелят, а Гаджев вкара за крайното 1:1, но по същото време вечният съперник ЦСКА загуби с 0:1 от Литекс в Ловеч и титлата отиде на ст. “Георги Аспарухов”.

Приликите между двата гола обаче не спират до тук.

Дуганджич вкара дебютния си гол за “сините” в efbet Лига, като преди почти 17 години Гаджев също вкара първото си попадение в българския шампионат.

Гаджев за разлика от Дуганджич, от своя страна вече се бе разписвал за Левски преди да го направи срещу Миньор.

Това го стори през август 2008 г. в реванша от плейофите за влизане в груповата фаза на Шампионската лига срещу Бате (Борисов), който също завърши при равенство 1:1.

Друг любопитен факт около приликите е и моментът, в който паднаха двете попадения.

През 2009 г. Гаджев изравни срещу Миньор в 74-ата минута на срещата, докато Дуганджич през настоящата 2026 г. поведе “сините” към успехам бележейки в 71-вата минута на сблъсъка с ЦСКА 1948.