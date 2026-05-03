ЦСКА без Жордао и Мартино в двата мача срещу ЦСКА 1948

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао и левият бек Анжело Мартино ще пропуснат предстоящите два шампионатни мача срещу ЦСКА 1948. По време на днешния сблъсък с Лудогорец те получиха своите девети жълти картони от началото на сезона, а това ще им донесе наказание от две срещи.

За отбора на Христо Янев предстоят два поредни двубоя с ЦСКА 1948, след което следва дерби с Левски, а след него идва време и за финала за Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив). "Армейците" приключват кампанията в efbet Лига с гостуване на Лудогорец в Разград.

С осем официални предупреждения пък "виси" Джеймс Ето'о.