Вестник “AS”: Веласкес сложи край на проклятието в България

Триумфът на Левски в efbet Лига не закъсня да прикове вниманието на международната преса, като една от големите световни медии, които отразиха 27-ата шампионска титла на “синия” гранд бе популярният вестник “AS”.

Това никак не е случайно, тъй като старши треньорът на българските шампиони е родом именно от Испания.

В сайта на изданието бе публикуван обширен материал за победата на Левски с 1:0 над ЦСКА 1948, подпечатала златните медали за столичани, който бе озаглавен “Хулио Веласкес сложи край на проклятието в България”, загатвайки за приключилата доминация на Лудогорец.

“Орлите” бяха шампиони неизменно от сезон 2011/2012 насам и 14 поредни сезона не изпускаха първото място, което ги превърна и в тима с най-дългата актуална шампионска серия в Европа към този момент.

“Веласкес пристигна в Левски преди 16 месеца и през тази почти година и половина работата и философията му се утвърдиха до степен да поведат отбора до победа след 16 години без титла в първенството. Огромно постижение, което го направи един от най-големите идоли на клуба”, пише в материала на вестник “AS”.

В изданието акцентираха и, че това е само първата стъпка към по-големите успехи. Титлата гарантира участие на Левски в предварителните кръгове на Шампионската лига за първи път от лятото на 2009 г., когато и бе последната “синя” титла.

“Сега титлата ще бъде съпроводена със заслужено празненство и няколко месеца подготовка, тъй като отборът ще си осигури място в квалификациите за Шампионската лига, които се провеждат през летните месеци”, пише още в материала.