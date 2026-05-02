Димитров: Една от най-сладките титли на Левски! Откъде тръгнахме, къде стигнахме!

Стълбът в отбраната на Левски Кристиан Димитров говори пред журналистите на "Герена", след като "сините" спечелиха шампионската титла.

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

"Много специален момент. Всеки левскар знае през какво е преминал през тези 17 г. Може би това е една от най-сладките титли в Левски. В какво състояние беше клубът - откъде тръгнахме, къде стигнахме. През лятото да направим една добра подготовка и да атакуваме турнирите.

Боримиров: Шапка свалям на феновете! Всяка титла е сладка

Най-важното беше колективът, нямаше никой над другия. Всеки мач излизахме за победа, всеки мач бяхме мотивирани и дисциплинирани. И в евротурнирите имахме едно добро европейско пътешествие, до последния мач. В съблекалнята сме събрани изключителни футболисти, момчета, всеки допълва останалите", каза националът.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto