27-ата титла е факт! Луда еуфория на "Герена" след триумфа на Левски над ЦСКА 1948 - на живо с радостта и отзивите
Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
Левски излезе с публикация на своята страница във "Фейсбук" в минутите след последния съдийски сигнал на двубоя с ЦСКА 1948. "Сините" удариха с 1:0 "червените" от Бистрица и подпечатиха шампионската си титла, която е под номер 27 в историята на клуба.

"ШАМПИ27НИ СМЕЕЕЕЕЕЕЕ! Титлата се завърна у дома! След толкова болка, толкова чакане и толкова битки, „Левски“ отново е на върха.Заедно с вас, безкрайното синьо море, извървяхме път, който мнозина смятаха за невъзможен. Тази титла е за всички левскари - на стадиона, пред телевизорите, по целия свят… и за онези, които не дочакаха този ден, но останаха завинаги част от „Левски“. Време е да дерем гърла, всички и навсякъде: О-о-о ЛЕВСКИ ШАМПИОН ша-ля-ля…", написаха "сините".

